Czy Amazon pokona Allegro? Kto jeszcze walczy o polski rynek e-commerce?

Do cyfrowego koszyka najczęściej wpadają dziś odzież i bielizna, obuwie oraz kosmetyki i perfumy.

Dla rozwoju branży e-commerce kluczowa była nie tylko zmiana nawyków wywołana przez pandemię, ale również długo oczekiwane wejście na rynek polskiej strony Amazon w marcu tego roku.

Największą popularnością cieszy się Allegro, z którego przynajmniej raz skorzystało aż 88 proc. ankietowanych.

Najchętniej wybieranym miejscem zakupów w internecie pozostają platformy typu marketplace, które aż 33 proc. Polaków wskazuje jako preferowane miejsce zakupu.

Allegro absolutnym liderem

Daje to platformie pozycję absolutnego lidera – na drugim miejscu plasuje się OLX z wynikiem 52 proc. badanych, zaś na trzecim Empik.com, w którym zakupy zrobiło 47 proc. Amazon przekonał do siebie 15 proc. polskich klientów online, przy czym nie zaobserwowano tutaj wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, kiedy Polacy mogli korzystać tylko z zagranicznych wersji platformy. Główną motywacją zakupową jest ogromy wybór oferowany przez tę platformę. Co ciekawe, liczba osób rozważających zakupy na polskiej stronie Amazon spadła – dziś tylko 45 proc. znających markę zamierza skorzystać z jej oferty, podczas gdy w 2020 roku było to aż 58 proc. w tej grupie.

Allegro, Amazon, Empik, AliExpress. Komu ufa konsument?

Raport Inquiry zestawia ze sobą również poziom zaufania do czterech czołowych platform zakupowych: Allegro, Amazon, Empik.com oraz AliExpress. Różnice w postrzeganiu marek są znaczne – podczas gdy platformom Allegro i Empik.com ufa odpowiednio 88 i 82 proc. respondentów znających te marki, markę Amazon zaufaniem obdarza dzisiaj tylko 42 proc., a AliExpress – 37 proc. w analogicznej grupie.

Wejście firmy Amazon na polski rynek to nie tylko polskojęzyczna platforma zakupowa, ale także pojawienie się szeregu dodatkowych usług oferowanych przez firmę. Największą rozpoznawalnością nad Wisłą cieszy Amazon Prime, o którym słyszało 43 proc. respondentów znających markę Amazon. Coraz więcej osób słyszało też o Prime Video i Prime Music.

