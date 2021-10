Czy centra handlowe są za drogie?

Zmiany zaobserwowane w centrach i parkach handlowych są elementem, który zachęca blisko 1/3 klientów do dokonywania zakupów online. Dla niewiele mniejszej grupy badanych (29 proc.) nie stanowi to powodu do częstszego kupowania online.

Po ponownym otwarciu centrów handlowych ponad połowa Polaków zauważyła wzrost cen produktów – wynika z autorskiego raportu Cushman & Wakefield „Rynek powierzchni handlowych – powrót optymizmu?”.

Negatywne zjawiska w centrach handlowych zachęcają konsumentów do zakupów online.

Nadszedł czas, w którym to nie tylko wynajmujący są odpowiedzialni za dbanie o klienta. Są to przede wszystkim najemcy.

Podczas pierwszych wizyt w obiektach handlowych, po ich ponownym otwarciu, uwagę klientów zwróciły negatywne zjawiska, a w szczególności znaczny wzrost cen, który zauważyło 55 proc. badanych, zamknięcie niektórych sklepów (26 proc.) oraz brak promocji (25 proc.). Znaczna część badanych (ok. 20 proc.) odnotowała też ograniczenia w ofercie swoich ulubionych marek, braki w rozmiarówkach, a także mniejszą liczbę personelu, co często negatywnie wpływało na odbieraną przez klienta jakość obsługi w sklepie.

Zakupy w sieciach handlowych coraz droższe



Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zmiany zaobserwowane w centrach i parkach handlowych są elementem, który zachęca blisko 1/3 klientów do dokonywania zakupów online. Dla niewiele mniejszej grupy badanych (29 proc.) nie stanowi to powodu do częstszego kupowania online. Pozostałe 37 poc. respondentów wciąż się waha i to tej grupy klientów może dotyczyć największe ryzyko przejścia do e-commerce, jeśli ich doświadczenia w handlu stacjonarnym nie będą pozytywne – mówi Małgorzata Dziubińska, Associate Director, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Jak zaspokoić potrzeby klienta?

W czasach, kiedy klient jest coraz bardziej świadomy tego, czego oczekuje, po co idzie do obiektu handlowego, bardzo istotne jest zadbanie o to, aby jego potrzeby zostały już na miejscu zaspokojone.

- Nadszedł czas, w którym to nie tylko wynajmujący są odpowiedzialni za dbanie o klienta. Są to przede wszystkim najemcy. Covidowy kryzys pokazał, że elastyczne podejście i płynne dostosowywanie strategii sprzedażowych do zmieniających się warunków, pozwalają na zaspokajanie potrzeb konsumentów na niezmiennie wysokim poziomie – mówi Paulina Bauer, Associate, Head of Retail Asset Services Poland, Cushman & Wakefield.

Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone na zlecenie Cushman & Wakefield przez Inquiry na reprezentatywnej próbie (N=1003) metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) w czerwcu 2021 r.