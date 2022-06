Czy centra handlowe skrócą umowy lokalnym najemcom?

Fokus na klienta i lokalność - to dwa gorące trendy niezbędne do wdrożenia przez centra handlowe, które są produktem globalizacji, o czym świadczy ich homogeniczna oferta.

Centra handlowe, angażując się społecznie, budują małe ojczyzny. Komunikacja z lokalną społecznością musi być uczciwa, transparentna i długofalowa.

Klient musi dostać bonus pozwalający zbudować bezpośrednią relację z centrum handlowym. Chodzi o pozytywne emocje, z którymi on potem wróci do obiektu.

Jak centra handlowe, jako produkt globalizacji, o czym świadczy ich homogeniczna oferta, mają dzisiaj wdrożyć gorący trend lokalności?

Kluczem do zrozumienia każdego centrum handlowego jest klient jako reprezentant kilku grup generacyjnych, z którymi w tej chwili mamy do czynienia na rynku. Dzisiaj jest to pięć generacji pokoleniowych.

- Mamy silver generation, czyli osoby 75 +, pokolenie baby boomers (między 55 lat a 70 lat), generację X - to obecni czterdziestolatkowie, millenialsów i najmłodsze zetki - wyliczała podczas webinaru na temat raportu GfK i PRCH „Przyszłość Centrów Handlowych” Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding, pierwsza wiceprezes zarządu PRCH.

Centrum handlowe jak starożytna agora

Jednocześnie konkurencją dla centrum handlowego nie jest inne podobne centrum, lecz wielorakość kanałów sprzedaży. Przy czym popularność tych kanałów zakupowych nie jest jednorodna.

- Warto przypomnieć, że centra handlowe od dłuższego czasu próbowały pełnić funkcję agory, czyli starożytnego rynku, na którym wszyscy się spotykają i dyskutują oraz w efekcie są szczęśliwi, bo każdy coś dla siebie tam znajduje. Kluczem dla popularności agory była różnorodność oferty: usług i rozrywki, z którą wszyscy mieli do czynienia. Jednocześnie cały czas centra handlowe próbowały pielęgnować swoją lokalność. Na początku stając się partnerami różnych lokalnych wydarzeń - tłumaczy Anna Malcharek.

Dyrektor zarządzająca Gemini Holding dodaje, że wybuch wojny w Ukrainie i pandemia pogłębiła znaczenie tego, jak kluczowe jest zrozumienie potrzeb klienta tak różnorodnego jak dzisiejszy.

- Zostały zaburzone cykle dostaw. Ludzie siłą rzeczy skupili się na swoich lokalnych rynkach ze swoimi potrzebami, korzystając z lokalnej oferty. Dlatego centra handlowe w pandemii podjęły te lokalne wyzwania, angażując się w różne akcje pomocowe między innymi w szkołach i szpitalach - opisuje Anna Malcharek.

Centrum handlowe tworzy relację z lokalną społecznością

Gdy się okazało, że lokalne społeczności doceniają te wysiłki, galerie handlowe zrozumiały, że nie można zaprzepaścić tego zaufania i należy kontynuować działania na rzecz lokalności.

- W ten sposób budujemy lojalność i przywiązanie nie tylko do oferty centrum handlowego, która może być homogeniczna, ale również do miejsca. W ten sposób centrum handlowe tworzy relację z lokalną społecznością i jej potrzebami - wyjaśnia Anna Malcharek.

Na bazie tego lokalnego zrozumienia centrom Gemini udało się na przykład w Bielsku Białej zbudować świetny projekt - Science Point. Powstał we współpracy z magistratem, Akademią Techniczno-Humanistyczną i centrum handlowym Gemini Park Bielsko-Biała.

- Placówka pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać prawa fizyki na podstawie realnych urządzeń skonstruowanych we współpracy z uczelnią. Oczywiście dostęp do tej oferty jest bezpłatny - opisuje Anna Malcharek.

Z kolei w Tychach, we współpracy z miejscowym domem kultury, Gemini realizuje projekt „Okiem na kulturę”.

- Organizujemy wystawy i spotkania. Dzięki temu dajemy naszym klientom coś ponad standardową ofertę handlową. Bonus pozwala im budować bezpośrednią relację z centrum handlowym. Chodzi o emocje, z którymi oni potem wrócą do tego obiektu. To ważne, ponieważ odchodzimy od homogeniczności. Tworzymy jakość i zapewniamy inność w perspektywie lokalnej, podejmując ważne projekty - wylicza Anna Malcharek.

Trend lokalności szalenie istotny

Przedsięwzięcia realizowane przez galerie handlowe będą miały znaczenie dla różnych pokoleń zakupowych.

- Zaczną rezonować w społecznościach, dlatego trend lokalności i fokusowania się na potrzebach klientów jest szalenie istotny - podkreśla Anna Malcharek.

Przyznaje, że pandemia przyspieszając odejście od homogeniczności w galeriach handlowych, jednocześnie otworzyła je na lokalnych najemców. - Centra handlowe szukają dla nich rozwiązań przede wszystkim związanych z pokonaniem bariery, jaką często jest długoterminowa umowa najmu. Jednocześnie, angażując się społecznie, budują małe ojczyzny. Przy czym element komunikacji z lokalną społecznością musi być uczciwy, transparentny i długofalowy - uważa Anna Malcharek.