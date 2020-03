Czy e-commerce zdominuje handel?

- Handel w centrach handlowych powinien powrócić do poziomu sprzed pandemii. Pytanie, ile czasu nam to zajmie - mówi Marcin Ochnik, prezes zarządu Ochnika i wskazuje na pierwsze dane z rynku chińskiego po otwarciu centrów handlowych, które pokazują, że obrót na starcie znajduje się na poziomie 20-30 proc. - Restart centrów handlowych na pewno będzie długi, więc pojawia się kolejne pytanie o to, kto będzie ponosił większość kosztów z tym związanych. Czy rozłożymy je solidarnie, czy zostaną one przerzucone na najemców? Wydaje mi się, że handel w centrach handlowych jest niezagrożony, a jeśli chodzi o zmianę zachowań zakupowych, pandemia nie zmieni ich diametralnie.

Igor Klaja, twórca marki 4F, wskazuje na opinie ekonomistów według których, wykres ilustrujący okres powrotu handlu do dotychczasowego lub zbliżonego poziomu przypominać będzie literę V. - W mojej opinii będzie to raczej kształt litery U. Pytanie, jak długo potrwa dolne „wypłaszczenie” - zastanawia się Igor Klaja. - Z punktu widzenia rekonstrukcji naszej gospodarki, dobrze byłoby, abyśmy wszyscy zadbali o to, by e-commerce nie zdominował handlu. Pamiętajmy, że w centrach i galeriach działa również gastronomia i szeroko pojęte usługi, czy najemcy oferujący rozrywkę. Niska odwiedzalność nie będzie sprzyjać nikomu. Apeluję więc o solidarność wszystkich stron: najemców, wynajmujących i banków, aby połączyć siły i przetrwać.