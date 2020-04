Czy galerie handlowe uzbroją się w kamery termowizyjne?

Trwają prace nad ustaleniem warunków, które pozwolą na otwarcie galerii handlowych. Strona rządowa zaproponowała m.in., by przy każdym wejściu do obiektu zamontowana została kamera termowizyjna, która będzie badać temperaturę wchodzących osób. Rozwiązanie nie spotkało się z aprobatą właścicieli galerii handlowych, ponieważ jest kosztowne i kłopotliwe pod względem logistycznym.

Ministerstwo Rozwoju prowadzi negocjacje z właścicielami, zarządcami i najemcami galerii handlowych. Resort przygotowuje protokoły bezpieczeństwa, w których zapisane są warunki niezbędne do spełnienia przed otwarciem placówek. Wśród oczywistych wymogów dotyczących m.in. obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką, dezynfekcji toalet i utrzymywania odległości między klientami pojawiły nowe pomysły.

Jednym z nich jest obowiązek montażu kamer termowizyjnych, które miałyby mierzyć temperaturę wchodzącym, co pozwoliłoby zatrzymać osoby z podwyższonym wynikiem. Rozwiązanie to nie spotkało się z aprobatą właścicieli galerii handlowych, ponieważ jest kosztowne i kłopotliwe pod względem logistycznym: do każdego urządzenia musiałby zostać oddelegowany pracownik. W przypadku retail parków każdy najemca musiałby mieć swoją kamerę.

Nowością jest także zapis mówiący o tym, że zarządzający obiektami handlowymi mają zapewnić klientom przynajmniej jeden sklep na terenie galerii, który będzie miał w asortymencie np. maseczki.

W protokołach znalazł się również kontrowersyjny wymóg parkowania na co drugim miejscu parkingowym.