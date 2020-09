Czy handlowanie w galeriach przeminęło z wiatrem?

Jak sobie radzą centra handlowe z trwającą już tyle miesięcy pandemią?

Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry: Branża znalazła się w sytuacji patowej. Żadna ze stron nie ma pomysłu na dobry ruch. Najemcy potrzebują galerii handlowych, ponieważ w Polsce nie mamy ulic handlowych, a e-commerce nie jest w stanie zapewnić wystarczających obrotów. Oczywiście handel w internecie kwitnie. Można powiedzieć że przyspieszenie, jakie nastąpiło w ciągu dziesięciu tygodni lokckdownu to dziesięć lat „normalnego” rozwoju. Jednak e-commerce na polskim rynku to przede wszystkim handel na Allegro. W przypadku typowej sieci handlowej obrót w kanale e-commerce nie przekracza 10 proc. przychodów. Dzieje się tak z różnych powodów, ale głównie dlatego, że marki nie były przygotowane na tak duży wzrost zainteresowania zakupami online. Teraz oczywiście niemal wszyscy zapowiadają inwestycje w internet, ale jest to rozwiązanie na przyszłość. Dzisiaj online nie istnieje bez synergii z handlem tradycyjnym.