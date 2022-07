Czy kluby czytelnika otworzą duże sklepy w niedziele?

Placówka pocztowa nie jest już furtką do otwarcia w niedziele dyskontu czy hipermarketu. Jednak biznes nie znosi próżni, więc na rynku pojawił się nowy trik - klub czytelnika. - Obawiamy się, że może upowszechnić się w dyskontach, ale na razie nie wpadamy w panikę i czekamy na linię orzeczniczą - tłumaczy Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Niedzielna sprzedaż bez przepisu o przeważającej działalności jest możliwa w placówkach handlowych prowadzących usługi kulturalne, sportowe, oświatowe, turystyczne i wypoczynkowe.

Jest już jedno orzeczenie korzystne dla sklepu w Starogardzie Gdańskim. Sąd oddalił pozew PIP, uznając że nie doszło do złamania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, ponieważ na terenie placówki działał klub czytelnika.

Na uruchomienie klubu czytelnika zdecydował się m.in. sklep sieci Carrefour i Intermarche. Z kolei Biedronka podobno przymierza się do uruchomienia usług medycznych, a Dino - wypożyczalni sprzętu sportowego.

Obawiamy się, że tego rodzaju pomysły mogą się upowszechnić, zwłaszcza w sieciach dyskontowych. Jeśli tak się stanie, to będziemy mieć nieciekawą sytuację, podobną do zeszłorocznej, która doprowadziła do nowelizacji ustawy - tłumaczy Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Czy powstające w sklepach kluby czytelnika, które pozwalają omijać ograniczenie handlu w niedziele jest dla Polskiej Izby Handlu niepokojącym zjawiskiem?

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu: Na razie nie jest to istotna kwestia, ponieważ są to marginalne przypadki. Kluczowe jest pytanie, co będzie dalej. Jakie prawomocne wyroki będą zapadać w podobnych sprawach.

Jeżeli rzeczywiście linia orzecznicza zacznie wskazywać na rodzącą się powoli regułę, to będziemy się przyglądać sprawie bliżej, ponieważ dla małych i średnich sklepów ograniczenie handlu w niedziele jest korzystne - tłumaczy Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Znamy jedno orzeczenie korzystne dla sklepu w Starogardzie Gdańskim. Sąd oddalił pozew Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie uznając, że nie doszło do złamania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, ponieważ na terenie placówki działał klub czytelnika.

Tak, ale to trochę za mało, a poza tym orzeczenie jest nieprawomocne. Trzeba poczekać na ukształtowanie się linii orzeczniczej. Na razie jest za wcześnie, żeby ocenić te zachowania. Jeżeli rzeczywiście linia orzecznicza zacznie wskazywać na rodzącą się powoli regułę, to będziemy się przyglądać sprawie bliżej, ponieważ dla małych i średnich sklepów ograniczenie handlu w niedziele jest korzystne. Dzięki funkcjonowaniu w niedziele niehandlowe głównie na podstawie wyjątku pozwalającego właścicielowi stanąć za ladą mogą nadrobić straty, które ponoszą w tygodniu głównie za sprawą wszechobecnych dyskontów. Zatem, jako przedstawiciele małych sklepów, cieszymy się z ograniczenia handlu w niedziele.

Byłoby o wiele lepiej gdyby legislator przy ostatniej nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę przychylił się do naszych postulatów i rozszerzył definicję członków rodziny, którzy mogą pomagać przedsiębiorcy stojącemu samodzielnie za ladą zgodnie z istniejącą już w porządku prawnym - tłumaczy Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Ale za ladą muszą stanąć właściciele tych sklepów.

Tak, ale byłoby o wiele lepiej gdyby legislator przy ostatniej nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę przychylił się do naszych postulatów i rozszerzył definicję członków rodziny, którzy mogą pomagać przedsiębiorcy stojącemu samodzielnie za ladą zgodnie z istniejącą już w porządku prawnym. Postulowaliśmy też o możliwość zatrudniania przez mikroprzedsiębiorstwa w niedziele studentów i emerytów. Nie udało się.

Za to udało się uszczelnić ustawę. Status placówki pocztowej przestał być przepustką do otwarcia dyskontu czy nawet hipermarketu w niedziele. Jednak biznes nie znosi próżni. Nie obawia się pan, że kluby czytelnika wypełnią tę lukę?

Na razie mówimy o kilkunastu przypadkach, ale furtka wygląda bardzo atrakcyjnie, ponieważ niedzielna sprzedaż bez przepisu o przeważającej działalności jest możliwa w placówkach handlowych prowadzących usługi kulturalne, sportowe, oświatowe, turystyczne i wypoczynkowe. Już sięgają po to rozwiązanie duże marki, takie jak: Carrefour, Intermarche, czy Biedronka, która podobno przymierza się do uruchomienia usług medycznych oraz Dino planujące otwarcie wypożyczalni sprzętu sportowego.

Tak, ale na razie powstrzymujemy się od komentarza, czekając na rozwój wypadków.