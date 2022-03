Czy konflikt w Ukrainie odbije się na wynikach finansowych właściciela Coccodrillo?

Spółka odzieżowa CDRL odniosła się do wpływu konfliktu w Ukrainie na sprzedaż i dystrybucję towarów na rynkach wschodnich oraz współpracę z tamtejszymi spółkami zależnymi. Oceniono, że w Ukrainie wpływ ten będzie niewielki, jednak na rynkach białoruskim i rosyjskim mogą zajść spore zmiany.

Grupa CDRL S.A. zarządza markami: Coccodrillo, Lemon Explore oraz Broel.

Spółka prowadzi działalność w Ukrainie z jednym partnerem biznesowym na podstawie umowy franczyzowej. Nie posiada w tym kraju jednak własnych sklepów.

W Rosji spółka ma spółkę zależną CDRL RUS, z kolei na Białorusi spółkę zależną DPM.

W kwestii wpływu konfliktu zbrojnego na Ukrainę, przedstawiciele spółki podkreślili, że prowadzą działalność w Ukrainie na podstawie umowy franczyzowej z jednym partnerem biznesowym, nie posiadając sklepów własnych. - Sprzedaż na rynek Ukrainy stanowiła 0,3% w sprzedaży ogółem w 2021 roku. Plany biznesowe nie zakładały istotnego zwiększenia skali działalności na terenie Ukrainy w roku 2022 i kolejnych latach. W związku z powyższym, wpływ skutków wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki finansowe grupy należy uznać za nieistotny - napisano w komunikacie.

CDRL nie będzie domagało się należności od partnera na Ukrainie

Spółka odniosła się również do należności wobec partnera na Ukrainie. - Na dzień publikacji niniejszego raportu posiada należności (...) w kwocie 137 tys. USD, z czego na 12 tys. USD, zgodnie z przyjętą przez polityką rachunkowości, zawiązano już odpis aktualizujący w poprzednich okresach. W związku z aktualną sytuacją, a w szczególności brakiem możliwości prowadzenia działalności przez partnera ukraińskiego i utratą przez niego zakupionego towaru, spółka podjęła decyzję o tym, że nie będzie domagał się zapłaty z tego tytułu i zawiąże odpis na całość tej należności o wartości około 0,5 mln PLN, który wpłynie w niewielkim stopniu na wynik finansowy w I kwartale 2022 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Spółka przewiduje problemy w kwestii ściągnięcia należności od rosyjskiej spółki zależnej

W kwestii wpływu konfliktu na interesy w Rosji, wskazano, że spółka posiada na terenie Rosji spółkę zależną CDRL RUS. - Łączna kwota należności wobec CDRL RUS na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 162,6 mln rubli oraz 58,9 tys. USD z tytułu dostaw towarów oraz 350 tys. USD tytułem udzielonej pożyczki. (...) Agresja Rosji na Ukrainę, a także sankcje nakładane na Rosję w związku z trwającym konfliktem, mogą mieć negatywny wpływ na ściągalność ww. należności. Na ściągalność należności od CDRL RUS będzie mieć również wpływ brak możliwości dokonania płatności za pośrednictwem rachunków bankowych w następstwie odłączenia banków rosyjskich od systemu SWIFT - napisano w komunikacie.

Dodano, że "sprzedaż towarów na terenie Rosji odbywa się aktualnie w normalnym trybie, niemniej nie można wykluczyć jej dalszego spadku lub zatrzymania w przyszłości, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej tego kraju w następstwie nałożonych sankcji." Spółka zakłada jednak, że "dewaluacja rosyjskiego rubla będzie wpływała negatywnie na dostępność dla konsumentów towarów nabywanych w walucie obcej. W konsekwencji (...) przewiduje istotne zmniejszenie wolumenu jego towarów sprzedanych na terenie Rosji.

Sprzedaż w Rosji wstrzymana

Spółka podjęła również decyzję o wstrzymaniu dostaw towarów do CDRL RUS, a także o zaniechaniu dalszych inwestycji na terenie Rosji. - Sprzedaż (...) na rynek Rosji stanowiła 3,2 proc. w sprzedaży ogółem w 2021 roku. W związku z tym wpływ tej decyzji na sytuację grupy będzie nieistotny. Plany biznesowe Emitenta nie zakładały istotnego zwiększenia skali działalności na terenie Rosji w roku 2022 i kolejnych latach. Spółka rozważy kontynuowanie działalności spółki zależnej na terenie Rosji w zależności do rozwoju sytuacji w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym z udziałem tego państwa.

Konflikt może mieć wpływ na interesy spółki na Białorusi

Odniesiono się również do działalności prowadzonej na Białorusi poprzez spółkę zależną DPM, w której CDRL posiada 74,9 proc. udziałów. - Wartość tych udziałów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 19 mln. PLN. (...) Współudział Białorusi w konflikcie zbrojnym w Ukrainie, a także sankcje nakładane na Białoruś, mogą mieć negatywny wpływ na działalność DPM, a w konsekwencji na skonsolidowane wyniki finansowe grupy w przyszłych okresach - napisano.

- Spółka odnotowuje dwie podstawowe tendencje, w związku z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym tego kraju: następuje dalsza dewaluacja rubla, a także wstrzymywanie przez kontrahentów udzielania kredytów kupieckich w transakcjach handlowych, co powoduje istotne trudności w zapewnieniu terminowości rozliczenia zobowiązań. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarządu DPM, sprzedaż towarów na terenie Białorusi odbywa się aktualnie w normalnym trybie. Odnotowano spadek sprzedaży w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego o około 8-10 proc., co w obecnej sytuacji nie jest spadkiem o charakterze nadzwyczajnym - wyliczono.

- Nie można (...) wykluczyć dalszego spadku lub zatrzymania sprzedaży w przyszłości, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej tego kraju w wyniku nałożonych sankcji. W przypadku zaistnienia w przyszłości podstaw do uznania wyżej wymienionych należności za nieściągalne, spółka będzie zobowiązana do dokonania odpisów aktualizujących w kolejnych okresach sprawozdawczych - napisano i wskazano, że podjęto decyzję o zaniechaniu dalszych inwestycji w spółkę zależną na Białorusi.

Na pozostałych rynkach w Europie spokojnie

Spółka zapewniła, że jest w stałym kontakcie z partnerami z rynków wschodnich. Obecnie nie wprowadza do obrotu produktów, które są wytwarzane, produkowane lub importowane z Rosji czy Białorusi. Aktualnie nie zidentyfikowano ryzyka dotyczącego wpływu konfliktu zbrojnego na proces produkcji, a także sprzedaż swoich towarów w Polsce i w pozostałych krajach Europy. Nie stwierdzono także bezpośredniego wpływu wyżej wskazanej sytuacji na działalność spółki w sferze zatrudnienia.