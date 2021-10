Czy nowa platforma Alibaby zyska popularność na miarę Shein określanej jako „TikTok e-commerce”

Chiński gigant e-commerce Alibaba, wypuszcza na rynek platformę modową allyLikes. Aplikacja jest skierowana do klientów z rynku amerykańskiego i europejskiego. Ma konkurować m.in. z popularną m.in. w Europie i Polsce chińską platformą Shein - podaje fashionunited.com.

Jak informuje serwis fashionunited.com, obie platformy są uderzająco podobne.

Shein, określany jako „TikTok e-commerce”, stał się najczęściej pobieraną modową aplikacją zakupową w Stanach Zjednoczonych, przewyższając nawet Amazon i podbijając pokolenie Z. Najnowsze dane tej firmy sugerują możliwość wejścia na giełdę.

Allylikes sprzedaje wszystko - od niedrogiej biżuterii po skórzaną kurtkę w cenie zaledwie 30 dolarów. Firma wysyła produkty do Europy, m.in. do Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także do USA i Kanady.

Aplikacja jest dostępna w kilku językach europejskich, w tym hiszpańskim, francuskim, włoskim i portugalskim.

Siła allyLikes ma polegać na szybkości, z jaką nowe kolekcje i produkty, są umieszczane na platformie. To ponad 500 nowości każdego tygodnia.

Platforma do promowania marki rekrutuje również influencerów.

Projekt jest wciąż na wczesnym etapie uruchamiania.