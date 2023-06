Markę Dealz zostaje w Polsce i nie będzie przekształcana w sklepy w Pepco. Sieć widzi dużą szansę na rozwój marki Dealz, oferującej połączenie produktów szybkozbywalnych i produktów ogólnego użytku.

Dealz z grupy Pepco rozwija się dużo szybciej niż niektóre inne marki.

Sieć otworzyła w marcu dwusetny sklep w Polsce, a do końca roku ma mieć już 340 sklepów.

Pod koniec roku Dealz ma liczyć prawie tyle sklepów co np. Hebe obecnie.

Dla porównania należąca do Jeronimo Martins (właściciel Biedronki) sieć Hebe miała na koniec marca 315 sklepów i w ciągu roku urosła o zaledwie 23 placówki. Rossmann ma w Polsce 1663 drogerie, a startował od 61 placówek w 2000 r. W ub.r. otworzył w Polsce zaledwie 36 nowych sklepów.

Grupa Pepco, która jest właścicielem sklepów Dealz, opublikowała sprawozdanie za półrocze roku obrotowego kończące się w marcu.

- Zachowamy markę Dealz w Polsce i nie będziemy przekształcać tych sklepów w Pepco, gdyż marki te wzajemnie się uzupełniają. Istnieje wyraźna szansa na rozwój marki Dealz, oferującej połączenie produktów szybkozbywalnych i produktów ogólnego użytku, oprócz Pepco - zapowiada firma.

Grupa Poundland, do której Pepco Group zalicza marki Dealz i Poundland zmniejszyła zysk EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) o 7,5 proc. rdr do 98 mln euro w sześciu miesiącach kończących się w marcu, podczas gdy sieć Pepco zwiększyła EBITDA o 17,5 proc. rdr do 282 mln euro.

Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) grupy Poundland (w tym Dealz) urosła o zaledwie 4,9 proc. w kończącym się w marcu pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/2023 a o 6,3 proc. bez uwzględnienia zmiany liczby sklepów. Sieć liczy obecnie 1026 placówek, czyli o cztery mniej rok do roku, mimo nakładów na rozwój Dealz w Polsce.

Tymczasem obroty sieci urosły LFL o aż 15,8 proc., a razem z nowymi sklepami o 36,9 proc. rok do roku.

Pepco urosło do 3101 sklepów - o 134 lokalizacje rdr.

Pepco Group zarobiła w sumie netto 81 mln euro w ciągu sześciu miesięcy kończących się w marcu, czyli o 14 proc. mniej rok do roku. Spółka tłumaczy to inwestycjami i kosztami rosnącego łańcucha dostaw. Giełda źle przyjęła takie wyniki brytyjskiej spółki z siedzibą w Holandii i większością sklepów w Polsce.

