Czy rozrywka w centrach handlowych będzie ciężarem? Pandemia obnaża błędy systemu

- Widzimy, że zdecydowanie lepiej niż duże galerie i centra śródmiejskie radzą sobie małe obiekty handlowe i centra wyprzedażowe - mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute. - W ostatnich dwóch tygodniach sierpnia po raz pierwszy wyniki odwiedzalności centrów handlowych były wyższe niż zeszłoroczne. To na razie krótka fala wzrostowa, ale też optymistyczne otwarcie jesieni - dodaje.

Koncepty oparte o społeczne relacje w najgorszej sytuacji

- Kina były zamknięte jako pierwsze i otwarte jako ostatnie - powiedział Tomasz Jagiełło, prezes zarządu, dyrektor generalny Helios SA podczas sesji "Handel w galeriach - pandemia obnaża błędy systemu”. - Wszelkie koncepty oparte o społeczne relacje zostały zdewastowane. Nawet po uzyskaniu pozwolenia na otwarcie, wiele kin - w przeciwieństwie do sieci handlowych - pozostało zamkniętych ze względu na brak produktu - mówi opisując sytuację w produkcji filmowej.

Zdaniem prelegenta Property Forum, koncepty oparte na relacjach interpersonalnych będą wychodzić z dołka do końca przyszłego roku.

Daleka od powrotu do kondycji sprzed pandemii jest również branża gastronomiczna. - Zanim do tej normalności wrócimy, upłynie, niestety, sporo czasu - przekonuje Piotr Niemiec, właściciel, Gastromall Group Sp. z o.o. - W centrach handlowych notujemy obroty poniżej 60 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Z kolei w biurowcach odwiedzalność jest zerowa. W efekcie wynik firmy kształtuje się na poziomie około 30 proc. - dodaje.

W przeciwieństwie do sieci odzieżowych czy handlowych, gastronomia nigdy nie będzie w stanie nadrobić strat wynikających z lockdownu. - Do tej pory cały czas staraliśmy się podążać za trendami - otwieraliśmy restauracje w centrach miast. W tej chwili handel przenosi się na obrzeża miast i do małych obiektów handlowych, a wcześniejsze założenia przestały obowiązywać - przyznaje Piotr Niemiec.

Być tam, gdzie są ludzie

Costa Coffee działa zarówno w centrach handlowych i biurowcach, jak również w segmencie travel oraz przy ulicach miast i na osiedlach. - Niestety, pandemia wpłynęła bardzo mocno na wszystkie te kanały - przekonuje Wojciech Skoczylas, Retail Director, Costa Poland & Latvia. - Nasz biznes oparty jest na relacjach, a w obecnej chwili ludzie trochę inaczej spędzają wolny czas: bliżej domu. W efekcie kawiarnie przy ulicach i na osiedlach radzą sobie dużo lepiej niż pozostałe lokalizacje - twierdzi.

