Czy technologie i indywidualne podejście przyciągną gości do restauracji

Właściciele lokali spodziewają się dalszego obniżenia zainteresowania ofertą (-26,6 proc.) i w 52 proc. oceniają, że jeśli aktualne obostrzenia zostałyby z nami na zawsze, ich firma zakończyłaby działalność w ciągu 2-3 miesięcy.

65 proc. Polaków przyznaje, że nadłoży drogi, by trafić do lokalu, jeśli tylko ten zaoferuje odpowiednią technologię na powitanie.

73 proc. uważa, że po zakończeniu kryzysu marki powinny nadal oferować te same, omnikanałowe rozwiązania.

Jak wynika z badań Adyen Retail Report, 62 proc. konsumentów zwraca uwagę na zachowanie zasad higieny podczas korzystania z terminali płatniczych i preferuje bezdotykowe metody płatności – jest to największy odsetek wśród badanych krajów. Co więcej, aż 67 proc. (ponownie najwyższy wynik) wybierze miejsca, w których właściciele zapewnią im maksymalną wygodę w robieniu zakupów, w połączeniu z technologią ograniczającą kontakt międzyludzki (65 proc.). Jakimi innowacjami właściciele placówek z sektora gastronomii przyciągną uwagę klienta w nadchodzących miesiącach?

Kody QR stały się narzędziem do zapewniania klientom lepszych doświadczeń

Smartfon pozwalający na skorzystanie z kodu posiada 78 proc. społeczeństwa, klienci restauracji coraz mocniej będą oczekiwać rozwiązania bezdotykowego, które pozwoli im nie tylko swobodnie przeglądać menu, ale także zamawiać i płacić.

- W związku z pandemią nastąpił ogromny wzrost zastosowania kodami QR – w końcu umożliwiają one korzystanie z własnego telefonu, eliminując konieczność kontaktu z przedmiotami dotykanymi przez innych. A ponieważ kody te są dodatkowo także opłacalnym sposobem na rozwiązanie wielu elementów ścieżki zakupowej, nigdy nie było lepszego czasu dla firm na włączenie ich do swojej strategii płatności”. – komentuje Jakub Czerwiński, VP CEE w Adyen.

Kioski samoobsługowe i pay-at-table to skrócenie czasu oczekiwania

Konsumenci już od jakiegoś czasu pragnęli takich udogodnień, ale marki przedkładały nad nie rozbudowę sklepów i inne usprawnienia, aż do momentu, gdy zmusiła je do tego pandemia. Nie mogło to nastąpić w lepszym momencie. Długie kolejki kosztują europejski przemysł detaliczny 11 mld funtów utraconej sprzedaży każdego roku, a jedna trzecia konsumentów deklaruje, że przy zakupie posiłku woli korzystać z kanałów cyfrowych.

Ciekawą alternatywą dla restauracji może być więc również wykorzystanie aplikacji Facebook Messenger do rozliczeń przy stoliku. Klient musi po prostu otworzyć aplikację, wybrać lokalizację restauracji i wpisać numer stolika. Zamówienie jest przywoływane z kasy i wyświetlane w Messengerze. Następnie klient zatwierdza zamówienie i płaci jednym kliknięciem za pomocą zapisanej opcji płatności. Płatność jest przetwarzana, potwierdzenie jest wysyłane do kasy, a rachunek zamykany. Cały proces trwa około 45 sekund. W ten sposób klienci zyskują kolejną, wygodną i pozbawioną tarcia metodę płatności, która ogranicza kontakt międzyludzki i wzmacnia innowacyjność restauracji.

Nowy standard zdalnej obsługi

Dla wielu klientów większa elastyczność oferowana w czasie pandemii była jednak pożądanym zjawiskiem i 73 proc. uważa, że po zakończeniu kryzysu marki powinny nadal oferować te same, omnikanałowe rozwiązania.

Dla restauratorów kluczowe więc może być utrzymanie zaangażowania klientów dzięki wykorzystaniu technologii do zbudowania odpowiedniej strategii lojalnościowej. Jednym ze sposobów jest powiązanie kart płatniczych z programami lojalnościowymi, dzięki czemu klienci mogą łatwo zdobywać personalizowane nagrody, a firmy cenne dane.

- Chcemy zaoferować naszym franczyzobiorcom najlepsze narzędzia do prowadzenia działalności. Jeśli rozdzielimy płatności internetowe i sklepowe, będziemy mieć do czynienia z różnymi systemami, narzędziami i raportami, z których franczyzobiorca musi zbierać dziennie przychody, często też samodzielnie. Unified Commerce z kolei tworzy dla franczyzobiorców jedno środowisko, które pozwala im lepiej zrozumieć, ile pieniędzy zarobili w poszczególnych kanałach”. – komentuje Casper Mooyman, Head of Marketing w Domino’s Pizza.