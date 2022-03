Czy wojna w Ukrainie opóźni otwarcie Fortu Wola?

Rynek handlowy jeszcze nie pozbierał się po pandemii, przez co duże inwestycje wyhamowały. A teraz jeszcze mamy wojnę w Ukrainie. Czy opóźni to otwarcie Fortu Wola w Warszawie? - Rzeczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że ta wojna ogromnie winduje ceny materiałów budowlanych i ich dostępność, co może mieć wpływ na ostateczną datę - przyznaje Grzegorz Latała, Head of Leasing and Property Management, Board Member Mayland Real Estate.

Czy wojna w Ukrainie już zmienia rynek handlowy?

Grzegorz Latała, Head of Leasing and Property Management, Board Member Mayland Real Estate: Przede wszystkim jesteśmy jeszcze w fazie pocovidowej. Pandemia całkowicie zatrzymała rozwój centrów handlowych. Oczywiście budują się parki handlowe, ale to inny segment rynku. Wszelkie rozbudowy czy modernizacje galerii handlowych zostały wstrzymane. Jedną z przyczyn jest powściągliwość banków do finansowania tego typu inwestycji oraz wolniejsza komercjalizacja i mniejsze zapotrzebowanie na nowe powierzchnie handlowe. Owszem, na rynku transakcyjnym obserwujemy poruszenie, ale najczęściej chodzi o sprzedaż lub kupno obiektu handlowego z zamiarem wygaszenia jego funkcji i przekształcenia w kompleks mixed-use. Zatem wszystkie duże inwestycje wyhamowały. A teraz mamy za wschodnią granicą wojnę. Firmy wycofują się z Rosji, a w Ukrainie w ogóle już nie mogą działać ze względu na działania wojenne.

Jak to wpłynie na polski rynek? Czy może zgłaszają się już do was najemcy z Ukrainy, którzy chcieliby przenieść swój biznes do Polski?

Tak. Mamy sygnały świadczące o tym, że przedsiębiorcy ukraińscy badają nasz rynek i szukają możliwości otwarcia biznesu w Polsce. Z drugiej strony - nasz rynek pracy, zwłaszcza np. w gastronomii, od wielu miesięcy zmaga się z niedoborem pracowników, więc Ukraińcy mogą wypełnić tę lukę i znaleźć zatrudnienie. Nasi najemcy mają ogromny problem z deficytem personelu w sklepach czy restauracjach. Zatem jest szansa na to, że potrzeby jednej i drugiej strony zostaną zaspokojone.

W związku z tymi perturbacjami na rynku otwarcie Fortu Wola w Warszawie się opóźni?

Rzeczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że ta wojna ogromnie winduje ceny materiałów budowlanych i ich dostępność, co może mieć wpływ na ostateczną datę.

Podobno nie planujecie dużej przebudowy?

Tak. Raczej chcemy zachować istniejący układ, ale bardzo dużą zmianę przejdzie hala dawnego hipermarketu Geant. W nowym Forcie Wola na części tej powierzchni będzie działał Kaufland. Pozostałą przestrzeń przeznaczymy na sport i rozrywkę. Działać będzie m.in. klub fitness Zdrofit, duże centrum gry w padla i obszerny, edukacyjny koncept zabaw dla dzieci. Tę część rozrywkową zaplanowaliśmy głównie ze względu na bardzo dużą ilość bloków mieszkalnych w okolicy, które powstały w ostatnich latach. W zasięgu 5 minut mieszka prawie 60 tysięcy osób. Oczywiście stworzymy cześć serwisową oraz handlową. Przy okazji, dzisiaj mamy bardzo ciekawą sytuację, bo przy Forcie Wola jest ulica Fort Wola oraz osiedle i sześć przystanków komunikacji miejskiej, które noszą taką samą nazwę.

To dobrze, czy niedobrze?

Zazwyczaj jest tak, że dąży się do tego, aby nazwę centrum handlowego dostosować do okolicy, a tutaj jest odwrotnie. Dlatego nie zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy centrum.

Może dzięki temu mieszkańcy osiedla Fort Wola, chociażby w poczuciu lokalnego patriotyzmu, wybiorą zakupy u was, a nie na przykład w pobliskim Parku Wola?

Ten obiekt w ogóle nie jest naszą konkurencją, zwłaszcza że mieszkańcy Fortu Wola tworzą naprawdę bardzo aktywne wspólnoty. Są dobrze zorganizowani w mediach społecznościowych i często kontaktują się z nami, zgłaszając swoje propozycje zagospodarowania nowego Fortu Wola. Chcą traktować nasze centrum jako część społecznej infrastruktury osiedla. Proponują np. uruchomienie hotelu dla psów czy przechowalni kwiatów doniczkowych. Te drobne inicjatywy świadczą o tym, że nasi sąsiedzi już się utożsamiają z tym obiektem.

To dlatego nazywacie Fort Wola centrum bliskości?

Tak, ponieważ planujemy także przeznaczyć pewną część obiektu na przestrzeń wspólną, w której mieszkańcy będą mogli eksponować swoje pasje i organizować różne warsztaty.

Czy już wiadomo jak dużo miejsca zajmą te funkcje społeczne?

Na razie skomercjalizowaliśmy obiekt w 80 proc. Jednak ta funkcja socjalno-kulturalna jeszcze się klaruje, ponieważ pierwszy raz na tak wczesnym etapie projektu pojawiły się te propozycje i z własnej inicjatywy zaangażowały się lokalne społeczności. Do tej pory to my najczęściej pytaliśmy mieszkańców, czego by sobie życzyli w naszych obiektach.

W Forcie Wola na pewno ucieszy ich strefa 5 minut. Proszę wyjaśnić, co to znaczy.

Oznacza centrum pierwszego wyboru klienta. Przyjęliśmy model komercjalizacji convenience, tak, żeby każdy mógł szybko kupić najpotrzebniejsze rzeczy i skorzystać z podstawowych usług.

Będzie szewc? To podobno najbardziej deficytowa w dzisiejszych czasach usługa?

Tak, chcielibyśmy mieć w Forcie Wola wszystkie takie podstawowe usługi. Mam nadzieję, że to się nam uda. Oczywiście zadbamy również o rozrywkę i gastronomię, bo jednak młodzi ludzie chcą też mieć gdzie spędzać wolny czas.

Ile potrwają wewnętrzne prace remodelingowe?

Liczymy, że około trzech miesięcy.