Czynsz dobija pralnie w galeriach

Przychody pralni w centrach handlowych nie przekroczą w tym roku 60 proc. wartości sprzed pandemii. - Obecnie galerie handlowe domagają się standardowych stawek czynszowych. Oferując jedynie małe rabaty stracą więcej najemców. Postawią pod ścianą wiele firm i nie odzyskają zaległości od zlikwidowanych przedsiębiorstw. Ratunkiem jest dopasowanie czynszów do poziomu przychodów – uważa Grzegorz Lang, radca prawny, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.

Wiele sieci pralni wodno-chemicznych funkcjonujących na terenie kraju może zostać zmuszona w ciągu następnych kilku miesięcy do likwidacji swojej działalności. Ich przychody w okresie pandemii spadły o 80-90 proc. i nadal nie powróciły do wartości sprzed pandemii. Szacuje się, że do końca roku nie przekroczą 60 proc. wcześniejszych poziomów. W okresie zamarcia życia gospodarczego i kulturalnego kraju drastycznie zmalało zapotrzebowanie na usługi pralni.

Pralnie pod ścianą