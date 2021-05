Czynsze w galeriach handlowych do poprawy w Senacie?

Prof. Tomasz Sójka: Zapisane w art. 7 „oświadczenie woli o cofnięciu oferty” jest niefortunną konstrukcją. To trzeba ewidentnie zmienić. Bardziej właściwa byłaby konstrukcja „uchylenia się od skutków oświadczenia woli”.

Dzięki korekcie cztery minione lockdowny zostałyby rozliczone na podstawie skorygowanego art.15ze, a gdyby się trafiły nowe lockdowny, to obowiązywałby art. 15ze1.

Ideą nowej ustawy i art. 15ze1 było stworzenie systemowego i w miarę kompromisowego rozwiązania problemu czynszów w galeriach handlowych, które na tyle zadowoli obie strony, że nie będą musiały iść do sądu na podstawie art. 357 KC.

Polska Rada Centrów Handlowych dopatruje się w tych regulacjach niedozwolonej pomocy publicznej. Jak pan to widzi?

Prof. Tomasz Sójka z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydaje mi się, że nie jest to trafny argument. Nie mamy tutaj do czynienia z przyznaniem najemcom wsparcia ze środków publicznych. Owszem, generalnie istnieją pewne formy pośredniej pomocy publicznej, ale tutaj także nie możemy raczej o tym mówić. Idąc tym tropem, doszlibyśmy do tego, że na przykład zakaz handlu w niedziele, stanowi pomoc publiczną dla małych sklepików, bo tylko one mogą pracować w te dni. Takie rozszerzanie unijnych przepisów o pomocy publicznej prowadzi do absurdów, ponieważ każda regulacja, którą wprowadzamy na rynek różnie działa na poszczególne branże - jedne zyskują więcej, inne mniej. Dlatego wydaje mi się, że ten zarzut jest nietrafiony...

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.