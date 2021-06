Czynsze w galeriach handlowych na legislacyjnym zakręcie

22 cze 2021

Sceptycznie podchodzę do odgórnej regulacji stosunków między wynajmującym i najemcą. Mam jednak nadzieję, że Senat zgłosi uwagi do projektu regulującego czynsze w galeriach handlowych, które pozwolą doprecyzować zaproponowane rozwiązania - tłumaczy Filip Grzesiak, partner zarządzający kancelarii Grzesiak & Partners. Co dokładnie, wyraźnie i wprost trzeba dopisać w ustawie? Przede wszystkim, którego lockdownu ma dotyczyć uprawnienie do jej cofnięcia.