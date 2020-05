Dalia Lingerie wraca do galerii

– Jako najemcy stanęliśmy przed dużym wyzwaniem dostosowania warunków sprzedaży do wytycznych opisanych w rozporządzeniu - potwierdza Sylwia Tomanek-Alagierska, kierownik regionalny marki Dalia. - Priorytetem jest dla nas oczywiście bezpieczeństwo – zarówno odwiedzających nas klientów, jak i naszych pracowników. Dlatego przy wejściach do naszych sklepów umieściliśmy stanowiska do dezynfekcji rąk, na bieżąco dezynfekujemy także przestrzenie, z którymi kontakt mogą mieć kupujący. Nasz personel obsługuje wyłącznie w maseczkach i tego samego oczekujemy od odwiedzających nas klientów. Zachęcamy, by do sklepów wchodzić pojedynczo, aby zminimalizować ewentualny kontakt między kupującymi. Cały czas trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco reagujemy na wszelkie zalecenia, aby zakupy w naszych salonach były tak bezpieczne, jak to tylko możliwe w aktualnych warunkach – dodaje.

Wychodząc naprzeciw nowej sytuacji, Dalia wprowadziła do swojej oferty maseczki ochronne, których produkcję uruchomiła w marcu, tuż po zamknięciu galerii. Czas zawieszenia działalności galerii handlowych stał się też dla firmy pretekstem do zmian w sprzedaży online – audyt sklepu internetowego pozwolił poprawić jego funkcjonowanie.