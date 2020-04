Dariusz Miłek: CCC nie będzie nosić krzyża, jakim jest pandemia

Administracyjne zamknięcie sklepów w marcu miało duży wpływ na działalność CCC. Grupa zakończyła pierwszy kwartał przychodami na poziomie 944 mln zł, czyli niższymi o 9 proc. niż rok wcześniej. Znacząco urosła za to sprzedaż e-commerce. W pierwszym kwartale odnotowała dynamiczny, 39-proc. wzrost, w efekcie czego udział przychodów online w sprzedaży Grupy w I kwartale 2020 wzrósł do 43 proc. (vs. 28 proc. rok wcześniej).

Marża brutto w Grupie CCC wyniosła 43,4 proc. i była niższa o 4 p.p., głównie za sprawą braku możliwości skutecznej sprzedaży kolekcji wiosna-lato w cenach pierwszych, w kluczowym dla tego kwartału miesiącu – marcu. Koszty Grupy ukształtowały się na poziomie 737 mln zł, wobec 641 mln zł rok wcześniej (+15 proc. r/r). Niemniej jednak nie odzwierciedlają szeregu inicjatyw podjętych przez spółkę w ciągu ostatnich tygodni, które mają na celu krótko- i długoterminowe obniżenie poziomu kosztów.

- Dziś, z powodu pandemii, poruszamy się w trudnej do precyzyjnego przewidzenia rzeczywistości. Cały zespół jest jednak zdeterminowany, by wyjść z obecnej sytuacji silniejszym i powrócić na ścieżkę realizacji naszej strategii. To nie pierwszy nasz kryzys i zawsze CCC wychodziło z nich wzmocnione – mówi Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej CCC.

- Podążamy w dobrym kierunku, mamy kompleksowy i sprecyzowany plan działania - zapewnił Dariusz Miłek podczas telekonferencji. - Dziś pieniądz jest królem, więc szybko zdecydowaliśmy się na emisję nowych akcji, zamierzam objąć ok. 1/3 tej emisji - dodał i zaznaczył, że po emisji, CCC będzie najlepiej przygotowaną do kryzysu firmą w branży.

- Już w połowie marca rozpoczęliśmy restrukturyzację kosztową, renegocjacje kontraktów, przyspieszenie rozwoju kanałów e-commerce i wiele innych działań mających na celu minimalizowanie wpływu obecnego kryzysu na nasz biznes. To super intensywne tygodnie - mówi Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu CCC ds. Rozwoju i Strategii.

Cel: mocny e-commerce

Od 14 marca br. CCC sukcesywnie zamykała salony stacjonarne.

- Na dzień dzisiejszy w naszej sieci działa wyłącznie sześć sklepów franczyzowych na Łotwie - podaje Marcin Czyczerski, prezes CCC. - Aktualnie funkcjonujemy już jako firma e-commerce.

Obuwniczy potentat zamierza skupić się na rozwoju kanału e-commerce oraz znaczącej redukcji kosztów. Warunkiem dobrze prosperującego e-commerce jest sprawnie działająca logistyka, za którą odpowiadają dziś centrum logistyczne w Polkowicach oraz otwarte w styczniu nowoczesne centrum w Zielonej Górze, które znacząco zwiększyło możliwości procesowania zamówień. Obiekt zlokalizowany przy siedzibie głównej eobuwie.pl ma powierzchnię niemal 40 tys. mkw. i 3 poziomy składowania, jest silnie zrobotyzowany, a docelowo ma pomieścić do 5,5 mln produktów na magazynie.

1

2