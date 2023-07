Scenografie do wakacyjnych zdjęć, warsztaty kreatywne i darmowe gadżety: to lato może być pełne atrakcji, ale ekonomiczne. Wystarczy sprytnie zaplanować sobie czas, bo galerie handlowe przebijają się atrakcjami. W weekendy to jest prawdziwe apogeum.

Latem duże galerie handlowe organizują darmowe eventy dla klientów.

Wydarzenia odbywają się na dachach i w przestrzeniach przed obiektami.

Wśród atrakcji są seanse kinowe, koncerty, sport i warsztaty kreatywne.

Można także wgrać, wylosować lub po prostu dostać darmowe gadżety i kupony.

Na letnich akcjach centrów handlowych można skorzystać i zaoszczędzić, bo wydarzenia są bezpłatne. Kto nie może pozwolić sobie na wakacyjny wyjazd, ten może spędzić wakacje aktywnie i kreatywnie.

Zaplanowaliśmy wakacyjny cykl wydarzeń: od akcji pro sprzedażowych po różne formy aktywności skierowane dla najmłodszych - mówi Anna Szcześniak,

Senior Marketing Specialist w NoVa Parku

MAS PLC.

Na mapie darmowych atrakcji z których warto skorzystać rządzą zajęcia sportowe. Na fali są także plażowe gadżety.

Warsztaty edukacyjne, kupony, bonusy i nagrody - oto kolejne sposoby, dzięki którym galerie handlowe wabią do siebie klientów latem.

Janki - plac zabaw w galerii handlowej 3.jpeg

Budżetowe wakacje w galerii: zestaw na piknik i do plażowania

Dmuchane flamingi i jednorożce czekają w Centrum Janki. Ale żeby coś dostać, to trzeba tu wydać co najmniej 200 zł. W zamian za to ze specjalnej sfery pod sufitem można wylosować szczęśliwy balonik z nagrodą.

Można wylosować deski do pływania SUP, lodówki turystyczne, dmuchane materace i inne gadżety, przydatne podczas letnich pikników.

W Nova Park także można liczyć na akcesoria plażowicza, bo centrum ma do rozdania 360 nagród w ciągu dwóch najbliższych dni. W ten weekend są szanse, żeby skompletować zestawy do opalania i zabawy na piasku, wśród których są koce plażowe i piłki. Są też akcesoria do zabawy w wodzie: materace do pływania i koła ratunkowe w kształcie owoców.

Galeria obiecuje, że wśród rozdawanych gadżetów znajdą się także także hamaki.

Budżetowe wakacje w galerii: joga i inne zajęcia sportowe

Prym wiodą zajęcia na kondycję mięśni głębokich - ważnych dla kręgosłupa, poprawiające koordynację ruchową i ćwiczące zmysł równowagi.

I tak w soboty zajęcia z jogi na dachu i na tarasie ma na przykład łódzka Manufaktura i Galeria Posnania i warszawska Westfield Arkadia.

W niedzielę joga za darmo jest w warszawskich Ogrodach Ulricha.

NoVa Park nie ma zajęć jogi, ale można tu poćwiczyć na trickboardzie - specjalnej desce na wałku, która służy do balansowania. I tak jak w ćwiczeniach jogi, ruch na desce wzmacnia koordynację, pracuje też zmysł równowagi, poprawia nawigacja mięśniowo-czuciowa.

Można próbować sił na stymulatorze surfingu, jest także bardziej wymagająca od tradycyjnej - joga na deskach.

Janki-plac zabaw 1.jpg

Wszystkie te ćwiczenia w zakresie mięśni głębokich, koordynacji ruchowej i równowagi dzieci mają w pakiecie, dostępnym na placu zabaw.

Budżetowe wakacje w galerii: warsztaty kreatywne

W NoVa Park są kreatywne podróże dookoła świata. Zajęcia dla dzieci łączą w sobie zabawę z wiedzą i rzeczywistym poznawaniem geografii. Jest też czas na tworzenie letnich przypinek, bransoletek i wakacyjnych ramek na zdjęcia.

W NoVa Park jest specjalny aparat instax, a fotografie można sobie zrobić na tle wakacyjnej scenografii.

Letnia wyprzedaż garażowa to szansa na sprzedaż rękodzieła i rodzaj zajęć kreatywne dla dorosłych, na które latem zaprasza wrocławskie centrum Magnolia Park. Dla dzieci w tym czasie zaplanowano piknik Jednak na to wydarzenie trzeba się zarejestrować wcześniej.

Ekonomiczne lato w galerii: Spotkania ze stylistką

Zadaniem stylistki jest - oczywiście: pomoc w upolowaniu stylizacyjnych perełek. Stylistkę można spotkać codziennie, w różnych sklepach Galerii Wileńskiej w Warszawie.

W wakacyjne wtorki stylistka pracuje także w NoVa Park. Zwykle można ją spotkać w jednym z wybranych sklepów, pomiędzy 15 a 17.

Koncerty i kino plenerowe

Koncerty i kino plenerowe to domena największych centrów handlowych w Polsce.

Czwartkowe kino plenerowe i seria letnich koncertów to letnie działania CG Westfield Arkadia w Warszawie.

Cykl letnich pokazów filmowych trwa także w Kinie Letnim Galerii Posnania.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl