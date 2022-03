Dawne Tesco na warszawskich Kabatach dystrybuuje odzież dla uchodźców

We współpracy ratusza i dewelopera, odpowiedzialnego za budynek po dawnym Tesco, od wtorku działa punkt z odzieżą dla uchodźców. Portal haloursynow.pl podaje, że do punktu w hali Tesco na Kabatach czekała kilkudziesięciometrowa kolejka.

Do punktu można przynosić nową odzież. Najbardziej potrzebna jest bielizna. Punkt miał działać do piątku, ale organizatorzy dodali jeszcze dwa dni. W weekend punkt będzie czynny od 11 do 16.

Puste, ale użyteczne – dawne Tosco w Rybniku wykorzysta Caritas

W byłym Tesco przy ul. Żorskiej powstanie magazyn Caritasu – podaje portal rybnik.com.pl Jak podaje portal w puncie będą odbierane i segregowane dary z akcji Paczka dla Ukrainy.