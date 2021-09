Dawne Tesco w Dekadzie Myślenice ma już następcę

Dekada Myślenice powiększa ofertę o sklep Netto.

Netto to należąca do Salling Group, skandynawska marka dyskontowa, która jest obecna w Polsce od 25 lat, a od maja br.

Po przejęciu Tesco Polska rozszerza swoją działalność o kolejne placówki.

Docelowo Netto planuje adaptację i otwarcie do końca roku ok. 200 lokali w całym kraju. Nowe sklepy działają w formacie 3.0., którego dominującymi elementami są minimalizm i funkcjonalność oraz nawiązania do skandynawskiego stylu projektowania.

Dekada Myślenice jest drugim po Dekadzie Skierniewice obiektem sieci Dekada, z którym marka Netto podjęła współpracę. W październiku dołączy do nich również Dekada Nowy Targ, w której obecnie trwają prace adaptacyjne po zamkniętym Tesco.

- Cieszę się, że nasze obiekty uczestniczą w tym procesie. W czasie pandemii znacznie wzrosło zainteresowanie konsumentów markami o profilu ekonomicznym, takimi jak Netto, dlatego z pewnością ma ona dobre perspektywy do ekspansji, a jej obecność korzystnie wpłynie na odwiedzalność centrów handlowych Dekada. W ramach adaptacji lokalu najemca zrealizował nowy projekt wnętrza, wprowadził charakterystyczne dla brandu detale. Efekt jest przyjazny dla klientów i na pewno zachęca do odwiedzin. W tym roku obchodzimy 10-lecie działalności Dekady Myślenice, współpraca z nową marką to dla nas potwierdzenie, że nieustannie jesteśmy wiarygodnym partnerem dla najemców, nastawionym na rozwój zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi i oczekiwaniami konsumentów – mówi Bartosz Soból, dyrektor centrum handlowego Dekada Myślenice.

Dekada Myślenice znajduje się w centrum 20-tysięcznego miasta. W pobliżu przebiega tzw. Zakopianka – droga krajowa nr 7, dzięki której obiekt jest dobrze skomunikowany także z pozostałymi podkrakowskimi miejscowościami. Powierzchnia galerii wynosi ok. 3500 mkw., została zaprojektowana w sposób funkcjonalny i zapewniający klientom komfort użytkowania. Oferta obejmuje różnorodne marki, w tym spożywcze, drogeryjne, odzieżowe, sportowe i gastronomiczne. Wśród najemców są sieci dyskontowe Pepco i Netto, a także Rossmann, Empik, Apteka Zdrowie, Steskal, KAES., Optilux, Play, Top Secret, ESOTIQ oraz restauracja Istambuł. Bezpośrednio przy obiekcie znajduje się parking z 70 miejscami postojowymi.

Właścicielem i zarządcą całego obiektu jest spółka Dekada. Za komercjalizację odpowiada firma BOIG Property Consulting.