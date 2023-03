Nowy sklep pojawił się w galerii Rumia. Klienci mogą korzystać ze stacjonarnej oferty Dealz.

Sieć Dealz urosła w Polsce o nowy sklep. Biało-turkusowe baloniki wskazywały klientom galerii Rumia drogę do nowego sklepu. Sklep znajduje się na poziomie -1 Galerii i zajmuje prawie 445 metrów kwadratowych.

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. Pierwszy sklep w Polsce pojawił się na początku 2018 roku w Swarzędzu k. Poznania. Dziś jest ich już ponad 180.

Galeria Rumia to obiekt w samym sercu miasta Rumia, zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu – dogodnym zarówno dla podróżujących samochodem, jak i komunikacją miejską. Powierzchnia najmu to ponad 16,8 tys. mkw. Do dyspozycji klientów jest przestronny, zadaszony parking, który pomieści 460 samochodów. Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali, przeznaczonych na sklepy oraz punkty usługowe. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in.: Biedronkę, Sinasay, Maxi Zoo, Action, Dealz, Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, NEONET, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.

