Dealz podbija rynek. Na horyzoncie nowe sklepy: w Złotoryi i Lublinie

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. Inspiracje czerpie z brytyjskiej sieci dyskontów Poundland, jednakże swoją ofertę asortymentową dostosowała do polskiego rynku, sprzedając produkty od zagranicznych oraz lokalnych dostawców. Pierwszy sklep w Polsce otwarto w lutym 2018 roku w Swarzędzu k. Poznania. Dziś jest ich już ponad 100.

Szybkie tempo ekspansji Dealz przynosi efekty. Pepco chce jeszcze przyspieszyć



Dealz oferuje znane marki w rekordowo niskich cenach – m.in. Doritos, Maltesers, Cadbury, Reese’s, TRESemmé, Softlan i wiele innych marek spożywczych i drogeryjnych. Asortyment składa się z ponad 3,5 tys. produktów.

– Sukces formatu sklepów Dealz w Polsce sprawił, że utrzymywaliśmy szybkie tempo uruchamiania kolejnych sklepów. W kolejnym roku chcemy to tempo jeszcze bardziej przyspieszyć. Uruchomienie naszego setnego sklepu w Polsce po zaledwie trzech i pół roku od debiutu marki na tym rynku, jest kolejnym dowodem naszego przekonania co do atrakcyjności oferty, jaką Dealz ma dla swoich klientów oraz wskazuje na potencjał ekspansji na kolejnych rynkach. To także świadectwo talentu zespołu zarządzającego marką w Europie kontynentalnej i naszych umiejętności działania w każdych okolicznościach – mówi Sean Cardinaal, Divisional Managing Director Poundland, Dealz i PGS.

Pepco Group prowadzi obecnie około 3,4 tys. sklepów pod markami Pepco, Dealz i Poundland w 16 krajach.