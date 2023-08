W Atrium Kasztanowa pojawiła się nowa oferta dla fanów dyskontów. Klienci w Pile mogą wybierać spośród produktów nowego sklepu Dealz.

W ofercie Atrium Kasztanowa pojawił się Dealz.

W nowym sklepie czekają na klientów m.in. akcesoria do dekoracji oraz do zabawy.

Akcesoria do dekoracji w Atrium Kasztanowa oferują również Jysk i Pepco.

Zielone baloniki w Atrium Kasztanowa kierowały klientów do nowego sklepu Dealz. Galeria w Pile zapewnia że na klientów czekają tam ”super okazje cenowe”. Dealz oferuje wybór artykułów m.in. spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu

Atrium Kasztanowa to centrum o powierzchni handlowej ponad 12 tys. mkw. Na terenie Atrium Kasztanowa znajduje się 60 sklepów i lokali reprezentujących różne branże. Wśród głównych najemców centrum znajdują się kino Helios i elektromarket Media Expert oraz marki, takie jak: Żabka, H&M, CCC, Rossmann, Pepco, Sephora, 50 Style, Monnari, Big Star, Wojas, Apart, Esotiq, Pawo, Vistula, Femestage, Diverse, KFC i Pizza Hut. Do dyspozycji klientów Atrium Kasztanowa jest 355 miejsc parkingowych.

Dealz zapewnia szeroki asortyment ponad 3000 produktów znanych marek. Oferuje wybór artykułów: spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, narzędzi i produktów dla zwierząt.

