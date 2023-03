Fundusz Pradera European Retail Parks, poszerza ofertę handlową w Homepark Rawa w Katowicach. 28 lutego nowy sklep sieci Dealz rozpoczął swoją działalność w obiekcie.

Fundusz Pradera European Retail Parks to właściciel parków handlowych Homepark.

Dealz w Homepark Rawa zajmuje 436 mkw.

Sklep oferuje ponad 3,000 produktów znanych marek.

Homepark Rawa w Katowicach to jeden z czterech parków handlowych, należących do portfela inwestycyjnego Pradera European Retails Parks. Zlokalizowany jest w centrum Katowic, z doskonałym dostępem do węzłów komunikacyjnych, dzięki czemu jest doskonałą destynacją zakupową dla mieszkańców całej aglomeracji śląskiej. Do tej pory centrum oferowało artykuły do wykończenia i urządzania wnętrz z wiodącą w tej kategorii marką Mebloo. W ciągu ostatnich dwóch lat w obiekcie otworzył się supermarket Biedronka, sklep sieci Rossmann, nowoczesny salon Mediaexpert oraz sklep z artykułami dla domowych pupili Maxi Zoo. W lutym 2023 roku ofertę dopełnił sklep Dealz.

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. Pierwszy sklep w Polsce otwarto w lutym 2018 roku w Swarzędzu k. Poznania. Dziś jest ich już ponad 180, a w najbliższych miesiącach powstaną kolejne sklepy, takie jak najnowszy z nich – w Homepark Rawa.

Znajdziemy tutaj szeroki asortyment ponad 3000 produktów znanych marek zapewniających wyjątkowy wybór artykułów: spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, narzędzi i produktów dla zwierząt. Ideą przewodnią sieci Dealz jest przekonanie, że każdy zasługuje na produkty wysokiej jakości w korzystnych cenach.

Widzimy jak rozwijają się sklepy Dealz i cieszymy się, że kolejną lokalizacją w tym rozwoju jest Homepark Rawa. Oferta tej sieci doskonale uzupełnia odnowione portfolio naszego centrum handlowego. Dotychczasowy rozwój Homepark Rawa sprawia, że klienci oczekują tutaj nowości, ciekawych ofert zarówno jeśli chodzi o różnorodność marek, jak i cenową atrakcyjność. Jestem przekonana, że Dealz wpisuje się w te oczekiwania z korzyścią dla naszych klientów i całego centrum handlowego - komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Uroczyste otwarcie sklepu zapoczątkowało przecięcie wstęgi. Maskotki Dealz będą nie tylko zachęcały do odwiedzin, ale oferowały vouchery dla pierwszych 100 klientów. Całości dopełniła degustacja produktów, kolorowe balony i specjalna powitalna gazetka z najnowszymi, bardzo atrakcyjnymi ofertami.

Otwarcie nowego sklepu w Homepark Rawa promowane jest w lokalnych radiach i portalach internetowych, łącznie z kampanią mobilną i wysyłaniem powiadomień w aplikacji blix. Uruchomiono też kampanię na facebooku z tym wydarzeniem.

Po kampanii otwarciowej klienci Homepark Rawa, co 2 tygodnie, będą otrzymywać nową gazetkę promocyjną z najnowszymi ofertami sklepu.

Dzięki skutecznej i konsekwentnie wdrażanej strategii najmu Homepark Rawa jest obecnie skomercjalizowany w 100 proc. Nowy sklep Dealz w Homepark Rawa to najlepsze potwierdzenie aktualnego trendu ekspansji marek z segmentu value. Polacy cenią tego typu sklepy za kompleksowość ich oferty i dobry stosunek ceny do jakości produktów. Dlatego w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się kolejnych tego typu otwarć, tym bardziej, że rozwój sieci value retailers idzie w parze ze wzrostem liczby parków handlowych, które są obecnie najszybciej rosnącym formatem nieruchomości handlowych w Polsce – komentuje Marta Słysz, Associate, Retail Agency, Cushman & Wakefield.

Sieć Homepark należy do funduszu Pradera European Retail Parks. Parki handlowe Homepark są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland. Za komercjalizację odpowiada Cushman & Wakefield.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl