Dealz wskakuje do Atrium Mosty. Dzisiaj otwarcie

Atrium Mosty rozszerza swoją ofertę handlową o nowego najemcę. Od 26 lutego br. mieszkańcy Płocka mogą robić zakupy w sklepie Dealz. To pierwszy salon tej sieci w mieście.

Ciesząca się coraz większą popularnością w Polsce marka Dealz zawitała także do płockiego Atrium Mosty. W nowo otwartym sklepie kupujący znajdą szeroki wybór produktów spożywczych, przemysłowych, drogeryjnych, kosmetycznych i papierniczych. W ofercie dyskontu są również zabawki oraz akcesoria do dekoracji wnętrz i wyposażenia domu. Salon zajmuje powierzchnię ponad 450 m kw. i usytuowany jest na parterze galerii, w sąsiedztwie sklepów Big Star i Pepco.

Dealz należy do międzynarodowej sieci sklepów dyskontowych, będącej częścią Pepco Group. Zgodnie ze strategią marki, sklep kładzie duży nacisk na oferowanie produktów dobrych marek po okazyjnych cenach.

- Cieszymy się, że to właśnie Atrium Mosty firma Dealz wybrała na lokalizację swojego pierwszego sklepu w Płocku. Z bogatej i atrakcyjnej cenowo oferty produktowej tej marki nasi klienci mogą korzystać już od dzisiaj. Dealz to sklep dla całej rodziny, oferujący mnóstwo ciekawych produktów, niedostępnych w innych placówkach handlowych. Zachęcamy mieszkańców do odwiedzenia nowego salonu, w którym czeka na nich wiele wiosennych nowości oraz okazji cenowych - mówi Monika Leszczyńska, dyrektor Atrium Mosty.