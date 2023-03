Dealz wybrał Galerię Askana w Gorzowie Wielkopolskim na swoją kolejną lokalizację. Ta lubiana marka będzie zlokalizowana na parterze i zajmie powierzchnię ponad 440 mkw.

Nowa umowa to kolejny krok w rozwoju galerii zarządzanej przez CREAM Property Advisors.

Cieszy nas, że międzynarodowa sieć sklepów Dealz wybrała Askanę na kolejną swoją realizację. To świadczy o potencjale miejsca i ma wpływ na wzbogacenie oferty handlowej miejsca. Sklep tej marki ma niewątpliwie wiele zalet, a jedną z nich jest na pewno oferta produktów niedostępnych w innych sklepach. Jesteśmy pewni, że będzie to udana współpraca i pozwoli na wykorzystanie potencjału Askany i marki Dealz - podkreśla Anna Sip, Dyrektor marketingu Galerii Askana.

Wielkie otwarcie sklepu Dealz w Galerii Askana jest zaplanowane na 17 marca godz. 9.00. Nie zabraknie niespodzianek przygotowanych przez markę, a wśród nich vouchery i słodkości na powitanie.

Dealz to międzynarodowa sieć sklepów będąca częścią Pepco Group. Pierwszy sklep w Polsce otworzono w lutym 2018 roku w Swarzędzu k. Poznania. Dziś jest ich już ponad 190, marka wciąż się rozwija. Szeroki asortyment ponad 3000 produktów znanych marek zapewnia wyjątkowy wybór artykułów: spożywczych, drogeryjnych, do dekoracji i wyposażenia domu, zabawek, narzędzi i produktów dla zwierząt. Dealz stawia na produkty wysokiej jakości w korzystnych cenach - nie na specjalne okazje, nie od czasu do czasu, ale na co dzień!

