9 lutego w Centrum Handlowym Aleja Bielany, należącym do Ingka Centres, odbyło się otwarcie salonu eobuwie.pl ze strefą przymierzalni MODIVO.

Do dyspozycji odwiedzających oddano innowacyjny sklep o powierzchni ponad 500 mkw.

To kolejny na Dolnym Śląsku unikalny koncept, łączący zaawansowane technologicznie rozwiązania zakupowe z komfortem, jaki dają sklepy stacjonarne.

Salon eobuwie.pl z przymierzalnią MODIVO oferuje klientom całkowicie nowe doświadczenia w nabywaniu produktów. Do dyspozycji odwiedzających oddano innowacyjny sklep o powierzchni ponad 500 mkw., w którym zamiast tradycyjnie wyeksponowanych ubrań czy akcesoriów, znaleźć można nowoczesne tablety, pozwalające na zdalny wybór artykułów z szerokiej oferty obu multibrandów.

Zamówione na miejscu produkty z asortymentu eobuwie.pl dostarczane są klientowi do ręki nawet w 3 minuty, natomiast ubrania z oferty MODIVO można komfortowo zamówić przez stronę www lub aplikację mobilną w usłudze „Przymierz zanim zapłacisz” i przymierzyć na miejscu już 24h po złożeniu zamówienia. Służą do tego nowoczesne garderoby, wyposażone w automatyczną szafę i tablet, pozwalający na zamówienie innego rozmiaru, bezkontaktowy zwrot niepasujących rzeczy, a nawet zmianę oświetlenia.

Salon eobuwie.pl z przymierzalnią MODIVO.

Co więcej, komfortowi wyboru obuwia sprzyja usługa esize.me. Jest to skaner stóp 3D, umożliwiający dopasowanie idealnego rozmiaru buta. Podczas pierwszych zakupów system przypisuje skan do konta klienta, dzięki czemu kupujący ma pewność zawsze dobrze dobranego modelu.

W Alei Bielany pragniemy dostarczać naszym klientom unikalnych doświadczeń zakupowych. A salon e-obuwie i MODIVO doskonale realizuje tę misję. W ramach zmian metamorfozę przeszły takie salony jak Medicine, Sinsay, Cropp czy HOUSE, zapewniając odwiedzającym szerszy asortyment połączony z najwyższym komfortem zakupów. Otwarcie konceptu jest też częścią procesu remodelingu sektora Fashion w Alei Bielany – wyjaśnia Ewa Kolondra, Dyrektor Centrum.

Salon eobuwie.pl i MODIVO to połączenie portfolio kilkuset marek z segmentów premium, sport, czy casual. Klienci wybierać mogą spośród szerokiej oferty takich brandów jak Tommy Hilfiger, Guess, Liu Jo, Armani Jeans, Calvin Klein, Ecco, Pepe Jeans, Clarks, Lacoste, a także marek własnych.

