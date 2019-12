Debiut obligacji LPP. Za pozyskane pieniądze powstanie centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim

Zarząd LPP zadecydował o emisji pięcioletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł w listopadzie br. Cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 1 tys. zł. Oferta była skierowana do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych i objęła 66 podmiotów.

- Jesteśmy obecni na giełdzie od 2001 roku i przez ostatnie 18 lat pracowaliśmy nad budowaniem dobrych relacji z rynkiem. Debiut obligacji jest efektem wielu lat pracy i symboliczną miarą sukcesu osiągniętego na tej płaszczyźnie. Zainteresowanie inwestorów emisją to dla nas powód do satysfakcji i dowód na to, że darzą oni spółkę dużym zaufaniem. Jestem przekonany, że dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli utrzymać dynamiczny rozwój i sprostać kolejnym wyzwaniom biznesowym, ale również zdywersyfikować źródła finansowania spółki – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP ds. finansowych.

Pozyskane 300 mln złotych LPP zamierza przeznaczyć na budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim. Całkowity koszt inwestycji to 860 mln złotych – będzie finansowana zarówno z obligacji, jak i dodatkowych kredytów inwestycyjnych. Zgodnie z planem symboliczna pierwsza łopata na terenie inwestycji zostanie wbita w pierwszym półroczu 2020 roku, a pierwsze dostawy z nowego centrum mają ruszyć w świat w 2022 roku.

Powstające centrum dystrybucyjne będzie odpowiadało na rosnące potrzeby logistyczne LPP wynikające z rozwoju wolumenu sprzedaży spółki. Obecnie oferta polskiego producenta dostępna jest na 39 rynkach – salony stacjonarne LPP działają w 25 krajach, a oferta online obejmuje 30 rynków.