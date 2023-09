Grupa Inwest nie zwalnia tempa i w sytuacji coraz mniejszej podaży na rynku pierwotnym wprowadza kolejny nowy projekt mieszkaniowy. Na terenie dzielnicy Grunwald debiutuje inwestycja Symfonia Ptasia 28, ze 118 mieszkaniami o zróżnicowanym metrażu.

Już niedługo spółka Grupa Inwest rozpocznie budowę kolejnej inwestycji - Symfonia Ptasia 28.

Projekt o wyrazistej bryle to sześciopiętrowy budynek wielorodzinny ze 118 mieszkaniami.

Przyszli mieszkańcy mogą wybierać lokale od 2 do 5 pokoi i powierzchniach od 41 do 120 mkw.

Balkony, windy, ogródki i komórki lokatorskie zagwarantują komfort i wygodę, a także pozwolą cieszyć się świeżym powietrzem oraz pięknymi widokami. Dodatkowo, inwestycja zapewnia miejsca postojowe w podziemnej dwupoziomowej hali garażowej. Miłośników aktywnego trybu życia zadowoli rowerownia. Tym bardziej, że Symfonia Ptasia 28 zlokalizowana jest w pobliżu pełnego tras rowerowych Lasku Marcelińskiego. Położenie na terenie dzielnicy Grunwald to również nieograniczony dostęp do licznych punktów handlowo – usługowych oraz obiektów sportowych i kulturalnych.

Rozpoczęcie budowy inwestycji to IV kwartał tego roku. Natomiast sprzedaż już trwa. Kilkadziesiąt mieszkań znalazło już swoich przyszłych właścicieli. Cena metra kwadratowego rozpoczyna się od 10.350 złotych brutto, co powoduje, że większość lokali spełnia warunki kwotowe programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. - mówi Mateusz Glema z poznańskiego biura sprzedaży Grupy Inwest. Planowane zakończenie Inwestycji to kwartał 2026.

Warto dodać, że w tym roku do sprzedaży trafił inny projekt dewelopera, a mianowicie Jasielska 8C. Na Podolanach, w I etapie powstaje 7-kondygnacyjny budynek wielorodzinny z 166 mieszkaniami. Grupa Inwest proponuje lokale o powierzchni od 28 do 116 mkw., a wśród nich kawalerki, jak i mieszkania 2-, 3-, 4- i 5- pokojowe., w tym lokale dwupoziomowe. Do dyspozycji mieszkańców będzie również hala garażowa, dodatkowe miejsca postojowe przed budynkiem, komórki lokatorskie oraz stacja ładowania samochodów elektrycznych, - Budowa I etapu, czyli pierwszego budynku przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończyliśmy realizacje podziemnej hali garażowej. W sprzedaży jest jeszcze niecałe 100 mieszkań o powierzchni od 28 do 105 mkw. - dodaje Mateusz Glema.

Planowany termin ukończenia deweloper zapowiada na I kwartał 2025 roku, a ceny rozpoczynają się od 8.990 złotych brutto za mkw. Docelowo osiedle będzie składać się z 3 budynków wielorodzinnych, łącznie ponad 370 lokali.

Ponadto Grupa Inwest ma w swojej ofercie ostatnie 10 mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Czesława Niemena 6 w Poznaniu, blisko Galerii Posnania. Inwestycja jest gotowa. Zainteresowani mogą wybrać jedno z 10 mieszkań, m.in. kawalerki i lokale 2-pokojowe. To propozycja dla osób chcących zainwestować, jak i dla poszukujących własnego lokum. Z racji na topową, z pewnością będzie to dobry wybór. Bardzo blisko inwestycji znajduje się Jezioro Maltańskie.

Grupa Inwest będzie obecna podczas Targów Mieszkań i Domów w dniach 23 - 24 września w Poznaniu, gdzie zaprezentuje wszystkie aktualne inwestycje w sprzedaży.

