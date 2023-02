Galeria Kazimierz poszerza swoją ofertę nie tylko handlową, ale i rozrywkową. Jest to odpowiedź centrum handlowego na zmieniające się potrzeby klientów, którzy liczą na wyjątkowy customer experience.

Od października 2022 r. salon CCC poszerzył swoją ofertę o strefę zakupową eobuwie.pl.

Vistula otworzyła się w nowym większym formacie uzupełniając ofertę o modę damską.

Mamut otworzył lokal w najnowszym koncepcie powiększonym o 100 mkw.

Galerię Kazimierz wybrały także Fikołki, otwierając unikatowy koncept dostosowany do niestandardowej powierzchni, łączący zabawę i kreatywność dla najmłodszych.

Do grona najemców w styczniu tego roku dołączyła marka POC z pierwszym w Krakowie autoryzowanym salonem.

Galeria Kazimierz ze względu na swoją bogatą ofertę i niepowtarzalne walory architektoniczne od lat stanowi jedną z głównych destynacji zakupowych zarówno dla mieszkańców miasta, jak i turystów. Centrum handlowe zgodnie z hasłem przewodnim obecnej kampanii wizerunkowej „Z miejsca wyjątkowa” regularnie poszerza grono swoich najemców, koncentrując się na markach nie tylko pożądanych przez klientów, ale także zapewniających nowatorskie doświadczenia zakupowe.

W ostatnim czasie na powierzchni istniejącego dotychczas salonu CCC otwarto interaktywną strefę zakupową eobuwie.pl. Jest to pierwszy taki koncept w Krakowie – w ramach modernizacji mierzącego 860 mkw. powierzchni sklepu CCC, wydzielono nowocześnie zaprojektowaną przestrzeń, która zapewnia gościom centrum handlowego dostęp do obuwia i dodatków oferowanych przez wirtualny sklep. Klienci salonu poza tradycyjną ofertą, mają więc także dostęp do pełnego asortymentu produktów multibrandowej platformy internetowej.

Największa marka z portfolio odzieżowego Grupy VRG, czyli Vistula, powiększyła swój salon w Galerii Kazimierz o prawie 50 mkw. Powierzchnia została zaprojektowana wg najnowszego konceptu marki. Salon w nowej aranżacji wyróżnia się przede wszystkim znacznie zmienionym sposobem ekspozycji, gdzie powstały przestrzenie wydzielone na kolekcję damską i akcesoria, a cały asortyment prezentowany jest na jednym poziomie, na wysokości wzroku klienta. Dzięki tej zmianie klienci mają do wyboru nie tylko elegancką kolekcję odzieży męskiej, z której Vistula jest najbardziej znana, ale także szeroki wybór ubrań i dodatków dla kobiet.

W Galerii Kazimierz na klientów czeka także szeroka oferta sklepów specjalistycznych, koncentrujących się na sprzedaży sprzętu, odzieży i akcesoriów skierowanych do osób uprawiających aktywny wypoczynek.

Powierzchnia sklepu Mammut została powiększona się z 80 mkw. do 180 mkw. Obecnie jest zaaranżowana w nowym koncepcie uzupełnionym o wyjątkowe XVIII-wieczne meble i dodatki, jednocześnie klienci mają do dyspozycji znacznie większą gamę asortymentu. Marka dedykowana jest wielbicielom zimowych wypraw poszukującym profesjonalnego zabezpieczenia w trudnych warunkach i najwyższej jakości odzieży technicznej.

W ostatnich dniach w centrum handlowym otwarto także pierwszy w Krakowie autoryzowany sklep stacjonarny POC. Szwedzka marka od lat jest synonimem wysokiej jakości akcesoriów i odzieży sportowej tworzonej z myślą o pasjonatach jazdy na rowerze, nartach czy snowboardzie.

Krakowskie centrum handlowe przygotowało też nową atrakcję dla swoich najmłodszych gości. Na poziomie +1 zadebiutował koncept sal zabaw Fikołki Mini. Na powierzchni 318 mkw. dzieci mają do swojej dyspozycji trzy nowocześnie wyposażone poziomy, na których znajdują się m.in. ponad 6-metrowa zjeżdżalnia falista, 5-poziomowa wieża czy siatkowy labirynt. W sali wydzielone zostały także przestrzenie do organizacji urodzin oraz strefa malucha, a także dodatkowa przestrzeń ogródka przed lokalem o pow. 80 mkw.

Zależy nam na tym, by Galeria Kazimierz była stale postrzegana jako obiekt zapewniający szeroką ofertę handlową i rozrywkową dla klientów w każdej grupie wiekowej. Obecnie goście centrów handlowych oczekują nie tylko nowatorskich rozwiązań, które ułatwiają zakupy, ale także indywidualnego podejścia i personalizacji potrzeb. Cieszy nas, że nasze starania i obrany kierunek rozwoju są doceniane, czego dowodem jest fakt, że znane marki wybierają Galerię Kazimierz jako pierwszą lokalizację do zaprezentowania klientom swoich najnowszych konceptów – mówi Beata Jankowska, dyrektor Galerii Kazimierz.





