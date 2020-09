DeeZee robi krok w kierunku biznesu odzieżowego

Pierwsza kolekcja dostępna będzie online na stronie deezee.pl jeszcze w tym roku.

- Rozwijamy się dynamicznie w Polsce i zagranicą, w tym roku weszliśmy na 4 nowe rynki. Dołączenie do Grupy CCC w 2018 roku umożliwiło nam przyspieszenie procesów biznesowych i w efekcie znaczne zwiększenie skali działania. Chcemy być rozpoznawalną globalną marką z szerokim asortymentem, a odzież damska to naturalny kierunek naszego rozwoju, do którego zainspirowały nas klientki i ich zainteresowanie modą. Kolekcja ubrań DeeZee będzie pokazywana w pełnej stylizacji, razem

z butami. Takie zestawy będzie można u nas kupić. Kierujemy ofertę do kobiet, które stale podążają za trendami, bez względu na wiek. Chcemy zaproponować wzory i kroje prosto ze światowych wybiegów mody, ale przy zachowaniu przystępnej ceny – mówi Dominika Żak, prezes zarządu DeeZee.

Za projekt kolekcji odzieży odpowiada Dominika Żak, założycielka i prezes zarządu DeeZee.

W przygotowaniu kolekcji biorą udział także: Małgorzata Żurek - menedżer kolekcji i Anna Kaczmarczyk - produkt menedżer.

DeeZee jest właścicielem jednego z największych polskich sklepów internetowych z obuwiem damskim, DeeZee.pl. Firma jest obecna na polskim rynku od 2005 roku. Od 2018 wchodzi w skład Grupy Kapitałowej CCC, jednej z największych firm obuwniczych w Europie.