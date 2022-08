DeeZee też chce podarować drugie życie butom i ubraniom

Dzięki inicjatywie EKOzwroty bezpłatnie można oddać niepotrzebne obuwie i ubrania.

CCC jest wyłącznym partnerem obuwniczym inicjatywy, której pomysłodawcą i organizatorem jest InPost.

Do akcji dołączyła teraz marka DeeZee.

Dzięki inicjatywie EKOzwroty każdy może oddać m.in. nieprzydatne obuwie i ubrania do dowolnego urządzenia Paczkomat i tym samym zadbać o dobro planety. A wszystko całkowicie bezpłatnie. Wyłącznym partnerem akcji jest firma znana ze sprzedaży obuwia CCC. Teraz przystąpiła do niej kolejna marka. DeeZee to sklep odzieżowy online, w którym można znaleźć ubrania, buty i akcesoria na każdą okazję.

Na pewno wielu z nas ma w swojej garderobie ubrania i obuwie, których już nie nosi. Dzięki inicjatywie EKOzwroty można teraz przekazać te rzeczy do ponownego wykorzystania. Po odpowiednim przygotowaniu trafią one do potrzebujących, zostaną ponownie wprowadzone do obiegu lub przetworzone na półprodukty do kolejnych rzeczy. Akcja ma na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i ograniczenie liczby sztuk odzieży trafiających na śmietniki. Warto łączyć siły w trosce o wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne - mówi Dominika Żak, Prezeska Zarządu DeeZee.

Każdy, kto włączy się do akcji, oddając w niej buty dowolnej marki, otrzyma drogą sms jednorazowy kod zniżkowy upoważniający do 10% rabatu na zakupy na ccc.eu i 15% na wybrane modele na deezee.pl.

Wystarczy wykonać zaledwie trzy kroki. Wejść na stronę: www.inpost.pl/ekozwroty i wypełnić formularz. Na paczce, bez zbędnego drukowania etykiet, wpisać jej numer, a na koniec, zupełnie bezpłatnie nadać ją w dowolnym automacie Paczkomat InPost.