Deichmann inwestuje i rozbudowuje swój salon w krakowskiej Bonarce

Klienci, odwiedzający sklep w Bonarce, zauważą zmiany nie tylko w ogólnym wystroju wnętrza, ale też w ekspozycji produktów dzięki nowym rozwiązaniom, jak również specjalnie wydzielonej strefie sportowej.

W nowej lokalizacji poszerzono znacząco dotychczasowy asortyment.

Dostępna jest kolekcja XXL (większe rozmiary damskie 42-44), kolekcja ze sklepu online, a także takie marki, jak: Bugatti, Esprit, Elefanten, Skechers oraz Rieker.

- Cieszymy się, że Deichmann, znana i ceniona przez naszych klientów marka, inwestuje i rozbudowuje swój salon w Bonarce. To kolejny krok w ramach naszego rozwojowego projektu wieloaspektowej modernizacji centrum. – powiedziała Justyna Bartosz, Asset Manager NEPI Rockcastle.

Marka Deichmann, chcąc podkreślić swoją specjalizację w zakresie szerokiej oferty sportowych butów markowych, od pewnego czasu stawia na specjalnie wydzielone strefy, poświęcone właśnie tego rodzaju obuwiu. Deichmann w Bonarce to oczywiście nie tylko buty sportowe. W nowym salonie dostępna będzie dużo szersza oferta dotychczas znanych i nowych marek, takich jak Bugatti i Bench, a także marek własnych Graceland, 5th Avenue oraz dedykowanej najmłodszym klientom - Elefanten.

- Przebudowany salon w Bonarce wykorzystuje liczne rozwiązania prezentujące naszą kolekcję oraz aranżację, które są zgodne z naszym aktualnym podejściem do organizacji powierzchni sklepów, doskonale dopasowanej do potrzeb klientów. Nowy design jest oczywiście bardzo ważny z wizualnego punktu widzenia, ale co równie istotne, umożliwia nam zaproponowanie w ramach naszej oferty jeszcze większego wyboru dobrej jakości butów w korzystnych cenach. To właśnie stosunek jakości do ceny staje się najważniejszym czynnikiem decyzyjnym podczas zakupów i nasza oferta w pełni odpowiada na tę potrzebę klientów. – mówi Mariusz Kulik, prezes zarządu Deichmann w Polsce.