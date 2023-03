Firma Deichmann startuje z kolejną odsłoną kampanii pod hasłem „Bądź wyjątkowa. Bo chodzi o to, żeby być sobą”. To także kontynuacja współpracy z ambasadorką Sylwią Grzeszczak.

Marka prezentuje najnowsze trendy obecne w wiosenno-letniej kolekcji, która dostępna będzie we wszystkich sklepach stacjonarnych i online.

W najnowszej kampanii, Deichmann celebruje nadzwyczajność kobiet.

Zachęca do tego, aby czerpać radość nawet z najmniejszych chwil dnia codziennego.

W najnowszej reklamie Deichmann jest ta sama ambasadorka, to samo hasło i ten sam ważny przekaz. Wszystko pokazane jednak w nieco inny sposób. To ukłon w stronę wszystkich kobiet, które po prostu podziwiamy. W spotach widzimy ich codzienne życie. Bohaterkom reklamy towarzyszy Sylwia, która nie tylko emanuje pozytywną energią, ale przede wszystkim je wspiera. Artystka inspiruje do tego, aby doceniać niezwykłość kobiet nie tylko od święta, ale każdego dnia. Dlaczego? Bo mają cierpliwość nawet wtedy, gdy mogłoby jej brakować. Bo osiągają to, co wydaje się nie do osiągnięcia. Bo stać je na bezinteresowne gesty.

Deichmann zamierza dotrzeć wszędzie tam, gdzie obecni są klienci marki. Do promocji wiosenno-letniej kolekcji wykorzystane zostaną główne nośniki mediowe – telewizja, social media, billboardy w największych miastach, a także kobieca prasa. Komunikacja została podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich rozpoczął się 6 marca. W najnowszej kampanii promowana będzie kolekcja damska oraz dziecięca.

