Dekada Grójec idzie do rozbudowy

Dekada SA przygotowuje się do kolejnej rozbudowy centrum handlowego w Grójcu. Będzie to już trzeci etap projektu, który od 8 lat jest jednym z najlepiej funkcjonujących obiektów w portfolio spółki.

Z początkowych 5 tys. mkw. powierzchni najmu, w wyniku prowadzonych do tej pory działań inwestora przestrzeń handlowa została powiększona do ok. 9 tys. mkw. Najnowszy etap rozbudowy centrum obejmuje realizację dodatkowych blisko 5 tys. mkw. powierzchni GLA.

- Tak jak zapowiadaliśmy w ubiegłym roku, obecnie koncentrujemy się na rozwoju istniejących obiektów. Rozbudowa centrum Dekada Grójec jest jednym z naszych priorytetowych przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 r. Przygotowania przebiegają zgodnie z planem i przystępujemy do kolejnej fazy prac, związanej z uzyskiwaniem pozwoleń administracyjnych. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego parku handlowego o łącznej powierzchni kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych, przyciągającego do Grójca także tych najemców, którzy do tej pory wybierali tylko obiekty w większych miastach. Pojawią się również marki, które dotąd w ogóle nie były obecne na lokalnym rynku – mówi Aleksander Walczak, prezes Dekada SA.

Centrum wygodnych zakupów

Do czasu otwarcia centrum handlowego sieci Dekada, w Grójcu brakowało punktu z różnorodnym i łatwo dostępnym asortymentem, a mieszkańcy miasta po większe zakupy dojeżdżali do pobliskich Janek. Dziś mają do dyspozycji trzy jednopoziomowe budynki z wejściami bezpośrednio z parkingu obsługującego 180 samochodów, zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej 50, tuż przy obwodnicy miasta i niedaleko drogi ekspresowej S7. Na terenie centrum mieści się również strefa food trucków oraz ogólnodostępny punkt odbioru przesyłek i bankomat. Format galerii został zaprojektowany w taki sposób, by organizacja ruchu zakupowego pozwalała na szybkie, wygodne i bezpieczne zakupy. Dzięki temu Dekada Grójec odnotowuje wysokie wyniki odwiedzalności i jest pozytywnie odbierana przez klientów. Dodatkową rozpoznawalność zyskała za sprawą zaangażowania w lokalne inicjatywy społeczne. Z biegiem lat grójecka galeria ugruntowała swoją pozycję na rynku i zwiększyła zasięg oddziaływania na obszar całego powiatu, co stanowi argument dla dalszej rozbudowy istniejącej infrastruktury.

1

2