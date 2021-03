Dekada Kraków skusiła nowego najemcę

Centrum handlowe Dekada Kraków rozszerza ofertę. 12 marca do najemców działających w obiekcie dołączyła nowa marka – Meat&Bread. Lokal oferuje produkty premium.

Umowa najmu obejmuje przestrzeń o pow. ok. 55 mkw. Meat&Bread to oryginalny koncept, który koncentruje się na wyrobach mięsnych i wędliniarskich oraz świeżym pieczywie. To propozycja dla świadomych konsumentów, którzy cenią lokalność i produkty pochodzące od sprawdzonych dostawców.

- Dekada Kraków jest otwarta na marki, które odpowiadają wymaganiom naszych klientów, zarówno w obszarze jakości oferowanych produktów, jak i przyjaznej obsługi. Nowy lokal z pewnością wpisuje się w kameralny, sąsiedzki charakter centrum, dlatego jestem przekonany, że szybko stanie się jednym z ulubionych miejsc zakupów dla okolicznych mieszkańców. Oprócz rozwijania oferty jednocześnie cały czas skupiamy się na bieżącej pracy. Dbamy o bezpieczeństwo konsumentów, by nowo otwarty punkt, jak i wszystkie pozostałe, nieprzerwanie spełniały wysokie standardy sanitarne – mówi Bartosz Soból, dyrektor centrum handlowego Dekada Kraków.

Dekada Kraków znajduje się przy ul. Stojałowskiego 6 w dzielnicy Podgórze Duchackie, w której dominują osiedla mieszkaniowe i zabudowa jednorodzinna. Oferta obiektu odpowiada na potrzeby mieszkańców tej części miasta, przede wszystkim rodzin z dziećmi, dla których ważny jest łatwy i szybki dostęp do jak największej liczby różnorodnych produktów i usług, a także komfort codziennych zakupów. Nowa marka w Dekadzie Kraków również spełnia oczekiwania tej grupy konsumentów.

- Cieszę się, że działamy w Dekadzie Kraków. Elegancki wystrój naszego lokalu nawiązuje do wysokiej jakości oferowanych przez nas produktów. Ofertę przygotowujemy bardzo starannie, z myślą o potrzebach żywieniowych dorosłych i dzieci współpracujemy z dostawcami, którzy stosują naturalne składniki i tradycyjne receptury. W Meat&Bread można znaleźć zdrowe pieczywo na zakwasie, bez dodatków drożdży, a także szeroki wybór mięs i wędlin, w tym m.in. lubianą przez dzieci cielęcinę oraz trudno dostępne wyroby, takie jak sarnina, dziczyzna, mięso z królika czy kaczki – mówi Ewa Bartoszczyk, właścicielka Meat&Bread.