Dekada Nysa otworzyła podwoje

Dwie kondygnacje, blisko 20 tys. mkw. powierzchni najmu, otwartych ok. 50 sklepów znanych i rozpoznawalnych marek, w tym. m.in. Carrefour, Home&You, Douglas, Rossmann, RTV Euro AGD, Sizeer, Vistula/Wólczanka, Vision Express, 50 Style, Dealz, Cropp, House, Sinsay, Pepco, KiK, Martes Sport, 4F, Smyk, Diverse, Quiosque, Empik, Apart, Yes, W. Kruk, Ryłko, Grycan. A ponadto wygodna strefa co-workingowa z dostępem do Wi-Fi i niezależnymi stanowiskami biurowymi, która zapewnia możliwość komfortowej pracy zdalnej. Tak przedstawia się w dniu otwarcia oferta galerii Dekada Nysa, z której dziś skorzystali już pierwsi klienci.

– Od 2018 roku mocno pracowaliśmy nad tym, aby w Nysie powstał nowoczesny obiekt handlowy. Po dwóch latach ciężkiej pracy otwieramy jedyną taką galerię w mieście, pełną rozpoznawalnych i lubianych marek, z bogatą ofertą handlowo-usługową – mówi Maciej Kwit, dyrektor galerii handlowej Dekada Nysa. – Bezpieczeństwo naszych odwiedzających i pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego w obecnej, trudnej dla wszystkich sytuacji epidemiologicznej, dokładamy wszelkich starań, aby zakupy były spokojne i komfortowe. Zgodnie z odgórnymi rozporządzeniami, w Dekadzie Nysa wprowadzony jest limit osób przebywających jednocześnie w sklepach, zaostrzone są procedury sanitarne dot. czystości i dezynfekcji, zapewniamy także dostęp do maseczek i jednorazowych rękawiczek czy płynów odkażających. Wszystko po to, aby zakupy w galerii były komfortowe i bezpieczne – dodaje Maciej Kwit.

Galeria Dekada Nysa to obiekt położony w ścisłym centrum Nysy, w sąsiedztwie dworca kolejowego i autobusowego, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz Nyskiego Domu Kultury. W pobliżu przebiega także ul. Bema, która stanowi główną arterię komunikacyjną łączącą miasto z regionem. Do dyspozycji klientów dostępny jest parking podziemny z 400 miejscami postojowymi.

Otwarcie galerii wpisuje się także w realizowaną przez spółkę Dekada strategię inwestowania w mniejszych miastach, gdzie obiekty handlowe są czynnikiem wspierającym lokalną gospodarkę i przedsiębiorczość.

– Otwarcie galerii Dekada Nysa jest wydarzeniem oczekiwanym zarówno przez przedstawicieli sieci handlowych, jak i mieszkańców miasta. Galeria rozpoczyna działalność w kluczowym momencie pod względem generowania przychodów w sklepach, jakim jest IV kwartał, w szczególności sezon przedświąteczny. Dla najemców to szansa na zdobycie wiernych klientów już w pierwszych dniach od otwarcia. Z kolei mieszkańcom regionu nowo otwarta Dekada może zapewnić ok. 600 nowych miejsc pracy – dodaje Maciej Kwit.

Projekt galerii dostosowany został pod względem architektonicznym do historycznej zabudowy miasta. Dominują w nim kolory nawiązujące do ogrodzenia zabytkowej, XIX-wiecznej Gazowni Miejskiej, które w większości zostało zachowane i wkomponowane w elewację obiektu. Autorami koncepcji architektonicznej są projektanci z pracowni JSK Architekci z Warszawy. Po stronie właściciela obiektu - spółki Dekada SA - negocjacje w sprawie komercjalizacji i samą budowę obiektu prowadziła firma BOIG.