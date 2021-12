Dekada Nysa podsumowała rok na rynku

W dwukondygnacyjnym obiekcie na powierzchni blisko 20 tys. mkw. na klientów czeka ponad 60 lokali handlowo-usługowych, restauracje i kawiarnie, strefa rozrywki oraz podziemny parking na blisko 400 miejsc.

Dekada Nysa jest galerią otwartą na lokalnych przedsiębiorców, marki celujące w rynki regionalne oraz te obecne głównie w większych miastach.

– Od otwarcia galerii cały czas pracujemy nad tym, aby nasz obiekt jak najlepiej odpowiadał na potrzeby naszych klientów. Oferta Dekady Nysa miała być i jest komplementarna, zarówno handlowa, usługowa, ale też rozrywkowa. Kierujemy ją do każdej grupy wiekowej, do klientów poszukujących nie tylko produktów lokalnych, ale też znanych marek sieciowych. Jej uzupełnieniem są eventy, które gromadzą całe rodziny. Najlepszym dowodem na to, że obrany przez nas kierunek jest słuszny, jest rosnąca liczba odwiedzin i obrotów naszych najemców – mówi Maciej Kwit, Dyrektor galerii handlowej Dekada Nysa.

Potencjał blisko 50-tysięcznej Nysy wykorzystuje już ponad 60 najemców, którzy tworzą ofertę handlową, usługową, rozrywkową i gastronomiczną. Wśród najemców są firmy reprezentujące sektor spożywczy, modowy, obuwniczy, elektroniczny, beauty i drogeryjny, m.in.: Carrefour Market, Home&You, Douglas, Rossmann, RTV Euro AGD, Sizeer, Vistula/Wólczanka, Vision Express, 50 Style, Dealz, Cropp, House, Sinsay, Pepco, KiK, Martes Sport, 4F, Smyk, Diverse, Quiosque, Empik, Apart, Yes, W. Kruk, Ryłko, Tedi, Monnari, Tescoma, Play, Ziaja oraz Triumph, a także lokalni przedsiębiorcy – znana nyska burgerownia Pan Buła, Belfer, Pizza Corner, bar Pierożki u Belfra, John Coffee, kawiarnio-cukiernia American Donuts czy bar Hell’s Chicken. W strefie rekreacyjno - rozrywkowej znajduje się ogólnodostępna strefa coworkingowa oraz sala zabaw dla dzieci Kids Play.

W ostatnim roku klienci odwiedzający galerię mogli spotkać się z popularnymi TikToker’ami: Klaudią Bieszcz, Sebastianem Kowalczykien, Anielskiem Skrzydłem, Ciapurem i Edziem, wysłuchać koncertów Mai Hyży czy Adama Jurczyńskiego, a także zobaczyć niezwykłą wystawę Zaczytanych Ławek zaprojektowanych przez Andrzeja Mleczko, Mateusza Damięckiego, Beatę Pawlikowską czy Katarzynę Pakosińską.

Dekada Nysa regularnie wspiera lokalne inicjatywy z dziedziny kultury, sportu, czy też działania charytatywne, jest sponsorem drużyny piłkarskiej Polonia Nysa, drużyny siatkarskiej Stal Nysa oraz klubu kibica Stal Nysa.

Galeria Dekada Nysa zlokalizowana jest w ścisłym centrum Nysy, w sąsiedztwie dworca kolejowego i autobusowego, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz Nyskiego Domu Kultury. W pobliżu przebiega także ul. Bema, która stanowi główną arterię komunikacyjną łączącą miasto z regionem.

Za komercjalizację obiektu odpowiada BOIG Property Consulting.