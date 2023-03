Stokrotka została nowym operatorem spożywczym Centrum Handlowego Dekada Olsztyn. Pierwszych klientów sklep powitał 30 marca.

W Dekadzie Olsztyn Stokrotka zajmuje lokal o powierzchni ok. 900 mkw.

Za komercjalizację obiektu odpowiada BOIG Property Consulting.

Stokrotka to polska, dynamicznie rozwijająca się sieć handlowa, która otwiera ponad 100 sklepów rocznie. Swoim klientom proponuje szeroką ofertę asortymentową w atrakcyjnych, niskich cenach, w której szczególny nacisk położony jest na produkty świeże: mięso, drób, wędliny, pieczywo, owoce i warzywa oraz artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię gospodarczą i alkohol. Bardzo ważnym elementem oferty są produkty od lokalnych dostawców, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy, a także produkty marki własnej.

Stokrotka idealnie wpisuje się w oczekiwania, jakie mieliśmy względem nowego operatora spożywczego w naszym obiekcie. Zależało nam na tym, aby pozyskać znaną i rozpoznawalną sieć handlową, która zapewni naszym klientom atrakcyjną ofertę spożywczą obejmującą duży wybór asortymentu podstawowego, produktów świeżych i regionalnych. Sieć Stokrotka doskonale spełniła te kryteria - mówi Tomasz Boenke, Dyrektor Centrum Handlowego Dekada Olsztyn.

Stokrotka stanowi uzupełnienie oferty Dekady Olsztyn, którą tworzą obecnie: Rossmann, Zoo Karina, Pepco, Takko Fashion, Żabka, Outlet Obuwie, London Shoes, T-Mobile, Apteka i Piekarnia Cymes.

Dekada Olsztyn to centrum handlowe znajdujące się w śródmieściu 170-tysięcznego Olsztyna. Obiekt zlokalizowany jest pomiędzy kluczowymi ulicami miasta: ul. Partyzantów i ul. Kościuszki, w bliskim sąsiedztwie dworców PKP i PKS, dzięki czemu stanowi okazję do wygodnych zakupów dla podróżnych w oczekiwaniu na pociąg lub autobus. W obszarze zasięgu centrum do 30 minut jazdy samochodem znajduje się 230 tys. potencjalnych klientów, a pieszo bez problemu dotrze tu ponad 54 tys. mieszkańców miasta. Przed budynkiem dostępny jest parking z miejscami postojowymi dla 120 samochodów

