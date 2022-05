Dekada Sieradz ma nowego Rossmanna

Rossmann będzie dostępy w Dekadzie Sieradz.

Otwarcie nowego sklepu już 20 maja.

Rossmann zajmie lokal o powierzchni ok. 370 mkw.

Rossmann to lider sieci drogerii w Polsce z szeroką gamą m.in. produktów kosmetycznych i higienicznych.

W Dekadzie Sieradz firma zajmie lokal o powierzchni ok. 370 mkw. znajdujący się tuż obok głównego wejścia do galerii.

- Podążając za potrzebami klientów odwiedzających naszą galerię poszerzamy ofertę zakupową, czego przykładem jest zwiększająca się ilość sklepów. Obecnie wszystkie lokale zostały wynajęte, co pokazuje, że Dekada Sieradz to miejsce atrakcyjne nie tylko dla kupujących, ale też dla prowadzenia biznesu. Kilka tygodni temu swoich pierwszych klientów powitał salon Half Price, który zdążył już zyskać olbrzymią sympatię odwiedzających.

Aktualnie przygotowujemy się do kolejnego otwarcia, tym razem drogerii Rossmann, która jest niepodważalnym liderem w swoim sektorze. Cieszymy się, że nasza galeria wzbogaci się o drogerię sieci, którą odwiedza łącznie ponad 700 tys. klientów - mówi Jacek Przybyłek, dyrektor galerii Dekada Sieradz.

Nowa drogeria stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty Dekady Sieradz. Na powierzchni ok. 10 tys. mkw. klienci mogą znaleźć to czego potrzebują w ponad 30 sklepach znanych międzynarodowych i polskich marek oraz skorzystać z oferty lokali gastronomicznych. Wśród najemców są m.in. marki H&M, Reserved, Half Priece, MediaExpert, Martes Sport, Sinsay, Pepco, Hebe, Empik, Apart, Grycan, Briju czy Vistula. Oferta obiektu stale się powiększa i dostosowuje do zmieniających się potrzeb klientów. Dodatkową przestrzeń stanowi parking z 350 stanowiskami postojowymi.

Dekada Sieradz jest jednym z 12 centrów handlowych w portfolio dewelopera Dekada S.A. Jego zaletą jest doskonała lokalizacja w centrum miasta, przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sarańskiej w niedalekiej odległości od dworca autobusowego. Za wynajem powierzchni odpowiada firma BOIG Property Consulting.