Dekada Sieradz ze sportowym najemcą

Centrum handlowe Dekada Sieradz podpisało umowy z operatorami trzech popularnych sieci, które dołączyły do grona ok. 30 najemców galerii. Zgodnie z planem nowe sklepy zostały już otwarte przez sieć franczyzową Żabka i markę odzieżową Reporter Jung, a 22 października br. pierwszych klientów powita także salon KS Sport.

Najnowsza umowa najmu dotyczy powierzchni, która wkrótce stanie się miejscem komfortowych zakupów dla osób ceniących wygodę i aktywny styl życia. Asortyment KS Sport to przede wszystkim odzież, obuwie i akcesoria sportowe, a także wygodna moda codzienna. Planowane otwarcie salonu w Dekadzie Sieradz wiąże się z ekspansją marki na kolejne rynki, aktualnie do sieci należy ponad 70 sklepów działających w wielu lokalizacjach w kraju. Dzięki współpracy spółki Dekada z KS Sport mieszkańcy miasta i sąsiednich miejscowości będą mogli korzystać z jeszcze bogatszej i bardziej różnorodnej oferty największego centrum handlowego w regionie. W ofercie nowego salonu w Dekadzie znajdą się kolekcje międzynarodowych producentów takich jak m.in. Adidas, Nike, Puma, Vans, 4F, Cross, Jeans, Under Armour, Reebok, New Balance i Skechers.

- Przekazanie lokalu jednej z wiodących sieci sportowych na rynku świadczy o dużym i niesłabnącym potencjale naszego centrum handlowego, które od lat cieszy się zaufaniem klientów. Wysoka odwiedzalność i rozpoznawalność obiektu nie tylko w samym Sieradzu, ale także w powiecie sieradzkim to solidne argumenty dla sieci, które poszukują przestrzeni do dalszego rozwoju. Dekada Sieradz nie pozostaje w tyle za najnowszymi trendami zakupowymi i oczekiwaniami klientów. Takie sklepy jak przygotowywany właśnie salon KS Sport czy działające już Top Secret i Reporter Jung sprawiają, że nasza galeria staje się coraz atrakcyjniejsza zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i coraz liczniejszej grupy młodych, aktywnych konsumentów. Stale dbamy również o komfort codziennych zakupów i oszczędność czasu naszych klientów, dlatego dodatkowo rozszerzyliśmy segment spożywczy o sklep sieci Żabka – mówi Jacek Przybyłek, dyrektor centrum handlowego Dekada Sieradz.



Negocjacje z operatorami sieci Żabka, Reporter Jung i KS Sport w imieniu spółki Dekada SA prowadziła firma BOIG, odpowiadająca za komercjalizację centrum handlowego. Łączna powierzchnia sieradzkiej galerii wynosi 10 tys. mkw. i obejmuje ok. 30 sklepów, lokali gastronomicznych oraz punktów usługowych, dodatkową przestrzeń stanowi parking z 350 stanowiskami.