Dekada Skierniewice skusiła Monnari

Do centrum handlowego Dekada Skierniewice dołączyła marka Monnari - jedna z największych i najpopularniejszych marek odzieżowych w Polsce. Umowa z najemcą została sfinalizowana w listopadzie.

Nowy salon działa na blisko 300 mkw. powierzchni, zapewniając klientom dostęp do szerokiego asortymentu dodatków i kolekcji modowych dla kobiet.

- Dekada Skierniewice jest otwarta na marki, dzięki którym oferta galerii staje się coraz bardziej interesująca i może sprostać najbardziej wyrafinowanym gustom. Otwarcie salonu sieci Monnari to dowód na to, że stale koncentrujemy się na wzmacnianiu doświadczeń zakupowych klientów i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Nawet w trudnych czasach rozwijamy się i dbamy o konkurencyjność galerii, nie tracąc z oczu nadrzędnego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym. Adaptacja lokalu została przeprowadzona zgodnie z planem, dlatego wspólnie z Monnari już 23 listopada mogliśmy zaprosić klientów do nowego salonu – mówi Michał Belta, dyrektor centrum handlowego Dekada Skierniewice.

Po stronie właściciela obiektu – spółki Dekada SA – negocjacje w sprawie komercjalizacji prowadziła firma BOIG. Dekada Skierniewice jest największym obiektem handlowym typu convenience w mieście. Położona w ścisłym centrum przy ul. Reymonta stanowi atrakcyjny punkt dla marek, które chcą zaznaczyć swoją obecność na rynkach regionalnych i poszerzyć grono odbiorców swoich produktów. Galeria składa się z dwóch poziomów oraz zewnętrznego parkingu z 75 miejscami postojowymi. Wygodnym rozwiązaniem dla klientów jest umieszczenie w strefie parkingowej dodatkowych stojaków na rowery oraz samoobsługowych stacji naprawczych. Na terenie centrum mieści się również bankomat.

W galerii działają sklepy i lokale usługowe, w których można zrobić wygodne zakupy spożywcze, drogeryjne czy odzieżowe. Wśród nich znajdują m.in. duże, popularne sieci takie jak Tesco, Deichmann i Rossmann. Aktualna oferta galerii obejmuje również salony Play, Orange i Plus oraz Empik, aptekę Dr.Max, sklep zoologiczny Kiwi Zoo, a także szeroki asortyment sprzętu elektronicznego sieci RTV Euro AGD.