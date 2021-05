Dekada Żyrardów wzbogaca ofertę o sklep zoologiczny

Kiwi ZOO to sieć sklepów zoologicznych z szerokim asortymentem z takich kategorii produktów jak m.in. karmy dla zwierząt domowych, akcesoria, zabawki, akwarystyka, sprzęt treningowy, artykuły pielęgnacyjne i lecznicze.

- Zawierając umowę z najemcą z branży zoologicznej wyszliśmy naprzeciw potrzebom klientów, którzy, szczególnie w czasie pandemii, oczekują od centrum handlowego kompleksowej oferty. Koncentrujemy się na rozwoju i dostosowujemy obiekt do aktualnych preferencji mieszkańców regionu. W ostatnich latach produkty dla zwierząt znajdują się wśród najczęściej poszukiwanych przez konsumentów w Polsce. Według prognoz rynkowych do 2022 roku wartość sprzedaży w branży zoologicznej może przekroczyć 4 mld zł. To kilkuprocentowy wzrost w porównaniu do poprzednich lat, który z pewnością sprzyja decyzjom marek o otwieraniu punktów dystrybucji w nowych lokalizacjach. Biorąc pod uwagę wysoką pozycję centrów convenience na rynku handlowym i przywiązanie konsumentów do obiektów o lokalnym charakterze, Dekada Żyrardów stanowi dobry wybór dla najemców. Nasze centrum handlowe zapewnia Kiwi ZOO, jak i pozostałym działającym tu markom, wiele możliwości dotarcia do klientów – mówi Michał Belta, dyrektor centrum handlowego Dekada Żyrardów.

Dekada Żyrardów znajduje się w sąsiedztwie Rynku ok. 50-tysięcznego miasta. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z 80 stanowiskami. Łączna powierzchnia najmu Dekady Żyrardów wynosi 3800 mkw. Poszczególne lokale są rozmieszczone na dwóch kondygnacjach.

W negocjacjach z najemcami, właściciela obiektu - spółkę Dekada SA – reprezentuje firma BOIG Property Consulting.