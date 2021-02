Dekada Żyrardów z nowym operatorem spożywczym

Do najemców centrum handlowego Dekada Żyrardów dołączył supermarket Delikatesy Centrum. Wspólnie z nim Dekada zachęca do lokalnych zakupów i wspierania polskich producentów żywności.

Otwarcie sklepu jest wynikiem sprzedaży dotychczasowego operatora spożywczego w Dekadzie Żyrardów – sieci Mila, która po przejęciu przez Grupę Eurocash została włączona do supermarketów Delikatesy Centrum. Tym samym nowy właściciel przedłużył umowę najmu w obiekcie. Po otwarciu supermarketu asortyment Dekady powiększył się nie tylko o produkty spożywcze znanych marek, ale także te pochodzące od lokalnych dostawców.



- Regionalny charakter zawsze był znakiem rozpoznawczym galerii handlowej w Żyrardowie. Działamy w ścisłym centrum niemal 50-tysięcznego miasta, docierając z ofertą również do mieszkańców sąsiednich miejscowości. Znając oczekiwania i specyfikę lokalnej społeczności, proponujemy taki dobór brandów, który wpisuje się w bieżące potrzeby konsumentów. Cały czas koncentrujemy się na rozwoju galerii. Współpraca z operatorem spożywczym dowodzi, że Dekada Żyrardów wciąż stanowi dobre rozwiązanie dla marek poszukujących perspektywicznych lokalizacji, a zainteresowanie mniejszymi obiektami o lokalnym profilu jest dziś jednym z dominujących trendów rynkowych. Wraz z otwarciem Delikatesów Centrum zapewniliśmy klientom dostęp do szybkich i komfortowych zakupów spożywczych – mówi Michał Belta, dyrektor centrum handlowego Dekada Żyrardów.



Sklep sieci został otwarty na powierzchni ponad 600 mkw. Oprócz standardowych artykułów spożywczych oferuje m.in. specjalną linię produktów garmażeryjnych opartych na tradycyjnych przepisach polskiej kuchni, a także rzemieślnicze wyroby wędliniarskie od regionalnych producentów. Delikatesy Centrum dołączyły do kilkunastu brandów z branż odzieżowej, obuwniczej, elektronicznej, drogeryjnej, optycznej, beauty i gastronomicznej, które są już obecne w Dekadzie Żyrardów. Działają tu m.in. znane sieci H&M, Hebe, Martes Sport, Monnari, Apteka Ziko, RTV Euro AGD, Deichmann czy Yes. Oferta obejmuje również salony Play i T-Mobile oraz ogólnodostępny paczkomat.