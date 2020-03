Dekoria otwiera pierwszy sklep w Warszawie

Dekoria.pl to obecnie jeden z największych sklepów internetowych w Polsce. Oferuje on swoim klientom ponad 50 000 niepowtarzalnych produktów do dekoracji wnętrz. Na polskim rynku działa od prawie 15 lat. Posiada ponadto 15 e-sklepów zagranicznych.

Obok działalności internetowej marka prowadzi również otwarty w 2018 roku sklep stacjonarny w Świdnicy. Klienci mają tam do dyspozycji przeszło 3000 m2 powierzchni pełnej aranżacji, mebli i dekoracji.

Marka od wielu lat przygotowywała się do otwarcia sklepu stacjonarnego również w Warszawie, która jest jej największym rynkiem sprzedaży detalicznej.

Oficjalne otwarcie showroomu odbędzie się 9-14 marca 2020 roku. W tych dniach na odwiedzających będą czekać specjalne atrakcje i zniżki. Klienci detaliczni mogą liczyć na rabat 20% na cały dostępny asortyment. Projektanci, którzy odwiedzą salon Dekoria w tych dniach otrzymają bon na zakupy w kwocie 300 zł, a także tzw. pakiet startowy –najnowszy katalog, zasady współpracy z marką Dekoria oraz poradnik dla projektanta.

- Otwarcie nowego obiektu z siedzibą w Warszawie to szansa, by dotrzeć do naszych odbiorców w nieco inny sposób. Dotychczas większość zakupów z naszego sklepu była dokonywana za pośrednictwem strony internetowej. Obecnie dążymy do tego, by być bliżej naszych klientów – poznać ich potrzeby oraz gusta. W nowo otwartym sklepie czeka więc na nich nie tylko ogrom produktów wnętrzarskich. Kiedy aranżowaliśmy nasz nowy salon, myśleliśmy o tym, jak sprawić, by było to dla nich miejsce licznych inspiracji. Cieszymy się z nowego salonu w Warszawie, bo jest on dla nas kolejnym nowym początkiem – mówi Agnieszka Rybka, dyrektor handlowy marki Dekoria.

Nowy sklep marki będzie także kolejnym istotnym punktem na mapie miasta dla architektów oraz projektantów. Został on stworzony z myślą o ich pracy – ma pomóc w jeszcze bardziej precyzyjnym doborze produktów oraz artykułów wnętrzarskich.

Już w marcu nowy sklep Dekoria zagości na blisko 1000 mkw. powierzchni handlowej w Domotece – warszawskim centrum wyposażenia wnętrz w segmencie premium.