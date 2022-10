Działalność marki Dekoria obejmuje trzy obszary – produkcję we własnej polskiej szwalni oraz pracowni tapicerskiej, jak również dział projektowania produktów. Marka oferuje m.in. takie usługi, jak: szycie rolet rzymskich, zasłon, firan na wymiar i innych tekstyliów. W swoim asortymencie ma także meble, m.in. fotele, pufy i siedziska. Oprócz produktów szytych, Dekoria oferuje meble oraz dodatki dekoracyjne, np. dywany, lampy, lustra i obrazy. Dotychczas działająca tylko w warszawskiej Domotece oraz w Świdnicy Dekoria otwiera swój salon w kolejnym centrum handlowym – Homepark Janki.

Marka Dekoria w październiku 2022 roku zaprosi klientów do kolejnego salonu – tym razem w podwarszawskim Homepark Janki. Nowy salon Dekorii będzie liczył 133 mkw., a oprócz możliwości zakupu różnorodnych mebli i elementów dekoracyjnych, marka umożliwi klientom także korzystanie ze strefy szwalniczej. Nowy sklep Dekorii to drugi już salon tej marki będący częścią portfolio funduszu Pradery. Potwierdza to dobry i owocny charakter współpracy pomiędzy Najemcą i Wynajmującym. Wierzymy, że obecność salonu Dekoria w Jankach będzie doskonałym dopełnieniem szerokiej gamy dostępnych salonów i usług w podwarszawskim centrum handlowym. Wkrótce będziemy informować o kolejnych zmianach w obiekcie – komentuje Ada Budynek, Leasing Manager, Associate, Retail Agency, Cushman & Wakefield Poland.