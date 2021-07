Deli2 rusza w Łodzi. To początek ekspansji

Docelowo Deli2 chce uruchomić platformę sprzedażową we Wrocławiu, Trójmieście, Krakowie, Poznaniu i Katowicach.

W czerwcu Deli2 S.A. zakończyła prywatną emisję akcji, w ramach której pozyskała 1 mln zł.

Emisja akcji poprzedza plany debiutu Deli2 na rynku NewConnect.

- Miło mi poinformować, że w czwartek, 29 lipca, Deli2 rozpocznie swoją działalność na rynku łódzkim. To, poza Warszawą, druga lokalizacja, w której uruchomimy naszą platformę sprzedażową. Zdecydowaliśmy się na rozwój dystrybucji o ten kierunek. Decyzja ta spowodowana była brakiem ciekawej oferty delikatesowej w tym mieście. Do tej pory łodzianie często jeździli do Warszawy po zakupy i bardziej zróżnicowaną ofertę produktów premium. Dzięki Deli2.pl mieszkańcy Łodzi będą mogli na jednej platformie i w jednej dostawie nabyć produkty warszawskich delikatesów, piekarni, cukierni, sklepów specjalistycznych, rzeźników, czy winiarni. Dostawa odbywać się będzie od poniedziałku do soboty w ciągu 24 h od złożonego zamówienia. Liczymy na duże zainteresowanie platformą Deli2 w Łodzi, która tak naprawdę ma ułatwić robienie mieszkańcom zakupów i zaoszczędzić ich cenny czas. W naszym e-sklepie łodzianie będą mieć dostęp do bogatej oferty produktów, a sam proces zakupowy zrealizują w zaledwie kilka minut – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Deli2 i Tower Investments. - Na tym nie poprzestajemy, dalej będziemy realizować nasz plan rozwoju, któremu przyświeca osiągnięcie pozycji lidera na rynku e-grocery w segmencie premium w Polsce. Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Poznań i Katowice to kolejne miasta, w których chcemy być obecni – dodaje Bartosz Kazimierczuk.

Deli2 jest innowacyjnym projektem na polskim rynku spożywczym, który w jednym miejscu łączy najlepsze delikatesy, manufaktury, piekarnie, winiarnie i sklepy z żywnością ekologiczną. Spółka zależna Tower Investments obecnie realizuje zamówienia na terenie Warszawy i w jej okolicach, obsługując ponad 50 miejscowości wokół stolicy. W ofercie e-sklepu znajdują się produkty od ponad 30 brandów z Polski i z zagranicy.