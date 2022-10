Lite e-Commerce utrzymuje tempo ekspansji delio – supermarketu online. Usługa została uruchomiona w dwóch kolejnych dużych miastach w Polsce.

Lite e-Commerce utrzymuje tempo ekspansji delio – supermarketu online.

Po wrześniowym debiucie w Krakowie, usługa została uruchomiona w dwóch kolejnych dużych miastach w Polsce – tym razem w Gdańsku i Sopocie.

To znaczący krok w rozwoju firmy na polskim rynku e-grocery.

Już od 13 października kurierzy delio dostarczają mieszkańcom Gdańska i Sopotu produkty spożywcze oraz artykuły gospodarstwa domowego. Usługa na tle konkurencji wyróżnia się czasem dostawy oraz liczbą dostępnych produktów. Klient może wybierać spośród 5 tysięcy artykułów, które mogą zostać dostarczone nawet w godzinę od momentu złożenia zamówienia. Co ważne, supermarket online działa przez siedem dni w tygodniu w godzinach 7:00-23:00, co pozwala dostosować dostawę do swoich codziennych potrzeb.

Zgodnie z naszymi założeniami, kontynuujemy ekspansję na polskim rynku e-grocery. Szybkie tempo rozwoju usługi oraz obecność w nowych lokalizacjach są dla nas największymi priorytetami. Wierzymy, że jakość świadczonych usług oraz najszybsza dostawa na rynku to nasze największe zalety – mówi Maciej Nowakowski, COO Lite e-Commerce.

Klienci supermarketu online mogą zamówić w supermarkecie online produkty znanych, światowych marek, jak i lokalnych producentów. Dla jeszcze większej wygody użytkowników uruchomiono aplikację, która pozwala na swobodne przemieszczanie się między platformami: np. dokończenie procesu zamówienia rozpoczętego na stronie internetowej delio.com.pl.

Twórcy usługi z Lite e-Commerce poważnie podchodzą również do tematu ekologii. Skutery elektryczne stanowią większość pojazdów w posiadanej przez nich flocie, a zakupy pakowane są w ekologiczne papierowe torby oraz biodegradowalne siatki.

Supermarket online delio uruchomił własną akcję, która ma przeciwdziałać skutkom inflacji. Do końca października br. ceny 500 towarów nie zostaną podniesione. W ramach kampanii zaprojektowano również landing page, który prezentuje całą promocyjną ofertę delio.

Na nowych, jaki i stałych użytkowników delio czeka specjalny kod „DELIO” (należy pamiętać o wielkich literach), dzięki któremu mogą zaoszczędzić aż do 450 zł. Do aktywacji promocji wystarczy, że wartość zamówionych produktów przekroczy 100 zł. Po wpisaniu kodu automatycznie otrzymamy 30 zł rabatu. Na użytkowników czeka aż 15 takich zniżek, a akcja trwa do 30 listopada br.

