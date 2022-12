delio – supermarket online rusza z nową kampanią i daje w prezencie 300 złotych na zakupy świąteczne.

delio wystartowało z kampanią, w ramach której oferuje swoim klientom 10 kuponów zniżkowych o wartości 30 złotych.

Prezentuje tym samym nawet 300 złotych na świąteczne zakupy.

Co więcej, chcąc ułatwić świąteczne przygotowania, delio obniżyło ceny wybranych produktów aż o 70 proc.

delio to dynamicznie rozwijający się supermarket online oferujący szeroki wybór produktów takich jak owoce i warzywa, nabiał czy chemia gospodarcza. Wraz z nadejściem okresu przedświątecznego marka rozpoczęła kampanię, w ramach której wręcza 10 kuponów o wartości 30 złotych, co przekłada się na 300 złotych w rabatach dla klientów.

Klienci dzięki zakupom w delio mogą oszczędzić nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim czas. Dzięki temu będą w stanie przygotować święta spokojnie, do czego delio zachęca hasłem „Święta w domu, nie w sklepie”. W ten sposób supermarket online zachęca swoich użytkowników do spędzenia przedświątecznego okresu razem z bliskimi, w spokoju, zamiast zwyczajowego szaleństwa kolejek i korków. Zakupy bowiem dojadą do klientów same – nawet te ciężkie czy niewygodne do noszenia.

Dodatkowo, w ramach kampanii na stronie dostępne są świąteczne produkty objęte nawet 70-procentową zniżką. W całym okresie przedświątecznym przeceniane są też produkty potrzebne na święta: akcesoria do wypieków, napoje, słodycze, bakalie, gotowe dania czy zestawy prezentowe.

Zamówień można dokonywać na stronie sklepu i w aplikacji mobilnej dostępnej w App Store i Google Play. Aby aktywować promocję, wystarczy w trakcie podsumowania zakupów wpisać kod: PREZENT (należy pamiętać o wielkich literach), który automatycznie doda rabat do zamówienia. Działa on zarówno w wersji przeglądarkowej delio, jak i w aplikacji. Akcja trwa do końca tego roku, a regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej delio.

O kampanii delio będzie można usłyszeć również w spotach radiowych, które polecą w lokalnych rozgłośniach na terenie Warszawy oraz Krakowa. Mieszkańcy tych miast o akcji supermarketu online dowiedzą się również w drodze do pracy, domu czy podczas przedświątecznych spacerów. Billboardy informujące o świątecznej kampanii zawisły bowiem przy najbardziej uczęszczanych ulicach stolicy oraz Krakowa.





Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl